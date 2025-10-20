OLIGHT O’Pen Glow, la penna con luce e puntatore LED integrati per scrivere anche al buio

Scrive, illumina, punta: OLIGHT O’Pen Glow non è una semplice penna ma uno strumento multifunzione che incorpora quattro funzioni in un unico prodotto tra scrittura anche al buio, torcia LED e puntatore laser.

Eccelle anche dal punto di vista costruttivo grazie alla scocca in alluminio anodizzato curata anche nel più piccolo dettaglio. Trattandosi principalmente di una penna è importante dire che pesa intorno ai 39 grammi ed è lunga circa 15,5 centimetri, quindi è leggermente più ingombrante di una penna tradizionale, ma comunque comoda da portare con sé.

Come dicevamo offre diversi strumenti interessanti anche per via del formato compatto con cui vengono proposti.

Partiamo dalla clip laterale, dove troviamo il LED principale che offre una luminosità massima di 120 lumen regolabile su cinque livelli tramite un pulsante laterale e con un’autonomia massima di 5 ore con la modalità a basso consumo. Questo significa poterla infilare nel taschino e illuminare l’area antistante, molto comoda ad esempio per chi lavora in un cantiere e ha bisogno di una torcia che faccia luce ma senza doverla montare su un caschetto o tenere tra i denti.

La seconda interessante funzione è data dalla luce integrata sulla punta che illumina direttamente il foglio durante la scrittura. È molto fioca, circa 0,2 lumen, ma più che sufficiente per scrivere su carta anche in una stanza completamente buia. Qui l’autonomia è anche più estesa, e consente a chiunque di studiare e prendere appunti anche in camera da letto senza disturbare nessuno.

C’è poi il puntatore laser verde, posizionato all’estremità opposta, pensato per presentazioni o per indicare oggetti a distanza in modo preciso. Qui precisiamo che la potenza del laser è nella norma per un uso civile (meno di 1 mW), quindi conforme alle normative europee.

Queste tre strumenti accessori a quello di comune penna sono alimentati da una batteria da 110 mAh che si ricarica in circa un’ora tramite una comoda base magnetica USB-C, così vi basta inserire semplicemente la penna sul supporto quando non la usate per averla poi sempre carica e pronta all’uso.

Per finire segnaliamo la presenza di una funzione di blocco per evitare accensioni involontarie quando si trasporta la penna in tasca o nello zaino.

Disponibilità e prezzo

OLIGHT O’Pen Glow costa 95 € ed è in vendita anche su Amazon. In confezione sono fornite anche due cartucce d’inchiostro, una blu e una nera.

Della stessa azienda c’è anche OLIGHT Open mini 2, una penna senza ricarica e luce e quindi molto meno tecnologica ma comunque interessante anche per il prezzo di soli 15 € in quanto utilizza lo stesso meccanismo dell’altra per passare dalla penna al puntatore laser, ma in questo caso per intercambiare penna a sfera e matita.

