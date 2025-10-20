Gli iPhone 17 vendono più del previsto

Il lancio della serie iPhone 17 (Pro, Air e modello base) è stato l’ennesimo successo per Apple, superando le vendite dell’iPhone 16 del 14% nei primi 10 giorni di disponibilità nei mercati chiave di Stati Uniti e Cina. Il risultato si deve in gran parte a un modello in particolare della nuova serie.

Il prediletto dall’utenza è il modello base, iPhone 17, che in Cina ha quasi raddoppiato le unità vendute rispetto al suo predecessore grazie all’elevato rapporto qualità prezzo offerto.

Miglioramenti come una nuova CPU, un display migliore, maggiore memoria di base e un aggiornamento della fotocamera frontale hanno reso questo modello particolarmente attraente per i consumatori cinesi. Il successo è dovuto anche al prezzo: a fronte dei consistenti upgrade infatti in molte nazioni il terminale è proposto da Apple allo stesso prezzo di iPhone 16 base dello scorso anno.

Il Pro vola in USA

Negli Stati Uniti, invece, il modello più richiesto è l’iPhone 17 Pro Max, favorito anche da sconti più consistenti offerti dai principali operatori telefonici. Questa strategia commerciale ha permesso di attirare clienti disposti a investire nella fascia ultra-premium, incrementando i ricavi da servizi e consolidando la fedeltà all’ecosistema Apple.

In questo mercato iPhone 17 Pro Max ha registrato un incremento notevole nella domanda, supportato dall’aumento del 10% (pari a 100 dollari) dei bonus massimi offerti dai tre principali operatori telefonici statunitensi.

Maurice Klaehne, Senior Analyst di Counterpoint, ha commentato che gli operatori intendono massimizzare il valore nel lungo periodo, trasformando i generosi bonus sui dispositivi in entrate mensili più elevate, provenienti da contratti di finanziamento che durano 24 o 36 mesi.

E iPhone Air?

Parallelamente, l’iPhone Air ha mostrato un andamento positivo, superando le vendite del iPhone 16 Plus, con la sua disponibilità in Cina è prevista per la fine di ottobre. Tuttavia, viste le caratteristiche tecniche e il prezzo elevato rispetto al modello base, l’iPhone Air dovrebbe mantenere un ruolo di nicchia inizialmente.

Ricordiamo che negli scorsi giorni sono emersi report sulle vendite scarse del super sottile Samsung Galaxy S25 Edge che hanno acceso l’allarme anche su iPhone Air.

