Come la Cina sta distruggendo i costruttori di auto occidentali

Il piano per la supremazia della Cina nelle auto (e non solo) è stato annunciato nel 2020 dal Presidente Xi Jinping «Rendere il mondo più dipendente dalla Cina. Rendere la Cina meno dipendente dal mondo». Gli effetti sui marchi di auto occidentali sono devastanti: a partire dal 2021 le esportazioni di auto dalla Cina sono aumentate vertiginosamente e ora il Paese del Dragone conta su una capacità produttiva annuale di 50 milioni di auto, sufficiente per soddisfare il 55% della domanda globale di veicoli.

La domanda interna cinese è di 25 milioni di auto a cui si aggiungono 6 – 7 milioni di unità per l’esportazione. Questo si traduce in un eccesso di produzione di 19 milioni di auto all’anno che devono trovare nuovi mercati.

Nelle auto la Cina ha superato tutti

Il confronto è impietoso: gli USA, secondo mercato e secondo produttore di auto più grande al mondo, conta su una capacità produttiva di dieci milioni di auto all’anno. Lo sconvolgimento in corso è descritto da Michael Dunne, ex dirigente di General Motors che vanta una lunghissima esperienza nel settore e una approfondita conoscenza dei mercati asiatici.

Il piano per conquistare il mondo

Secondo l’esperto la formula adottata dalla Cina nelle auto e in altri settori chiave è semplice:

Espansione per costruire una capacità produttiva sufficiente per soddisfare oltre metà della domanda globale annuale di auto

per costruire una capacità produttiva sufficiente per soddisfare oltre metà della domanda globale annuale di auto Inondazione : colossale spinta alle esportazioni in tutto il pianeta con prezzi aggressivi per conquistare quote di mercato consistenti

: colossale spinta alle esportazioni in tutto il pianeta con prezzi aggressivi per conquistare quote di mercato consistenti Affamare limitando l’accesso dei concorrenti a materie prime e macchinari di produzione per impedire di costruire prodotti competitivi

L’impressionante crescita delle esportazioni di auto dalla Cina è evidente in un grafico mostrato da Ed Conway, giornalista di Sky in Regno Unito. Dal 2010 fino al 2020 i numeri sono rimasti invariati, ma grazie alla nuova strategia a partire dal 2021 le esportazioni di auto cinesi hanno iniziato una scalata che ha portato al rapido sorpasso di tutti.

Produci e conquista

La progressione è impressionante: la Cina ha superato gli USA nel 2021 e poi anche la Corea del Sud. Nel 2023 il Dragone ha superato la Germania e poco dopo anche il Giappone, stravolgendo una situazione di mercato che durava da decenni. Non solo: ciò che in qualsiasi altra nazione avrebbe richiesto almeno 10 anni, in Cina è stato accelerato al massimo e realizzato in pochissimo tempo.

All’interno della Cina l’accelerazione della produzione ha provocato una guerra al ribasso dei prezzi che ha distrutto i profitti, così circa 100 produttori sono costretti a esportare oppure morire. Secondo gli addetti ai lavori l’espansione delle auto cinesi proseguirà in tutto il mondo, per ora sono esclusi solo USA e Canada, per dominare il settore entro il 2030.

Morire di fame

La terza fase è già iniziata: negli scorsi giorni la Cina ha annunciato blocchi e limiti per l’esportazione di materie prime e terre rare indispensabili per costruire auto, motori e batterie. Dunne ricorda che la Cina detiene circa il 90% della raffinazione e lavorazione nelle terre rare e il 93% della produzione. Ma la formula che la Cina sta seguendo per conquistare le auto si è già vista in altri settori: nei pannelli solari, cantieri navali, batterie, terre rare e anche droni.

Il problema non è solo dei marchi di auto occidentali

Nel giro di cinque anni i marchi di auto occidentali hanno perso 15 milioni di unità: 8 milioni di vendite in Cina a cui si aggiungono 7 milioni di auto cinesi esportate nel globo. Secondo Dunne non è solo questione di auto, ma di catena di fornitura globale, sicurezza economica, sopravvivenza industriale e indipendenza strategica.

Michael Dunne non ha dubbi “Se il mondo non agisce collettivamente, potrebbe presto svegliarsi e scoprire che l’intero settore della mobilità – e le tecnologie che ne derivano – funziona alle condizioni della Cina”.