Oltre 1,5 milioni di App iOS e Android sono abbandonate

Pixalate – azienda che si occupa di analisi di mercato – evidenzia che sono oltre 1,5 milioni le app per iOS e Android abbandonate da tempo. L’analisi in questione arriva dopo le recenti polemiche per la decisione di Apple che ha fatto sapere agli sviluppatori che le app non aggiornate da tempo verranno eliminate.

La pulizia su App Store non è una novità e già in passato Apple ha rimosso numerose app non aggiornate e non più al passo dei tempi con l’evoluzione del sistema operativo. L’eliminazione riguarda in gran parte giochi, ma anche app che rientrano nelle categorie quali Entertainment e Libri, molte delle quali non aggiornate da maggio 2015 e alcune persino dal 2013.

Stando a quanto si deduce dallo studio condotto da Pixalate, sugli store di iOS ed Android sarebbero presenti oltre 1,5 milioni di app abbandonate, pari al 33% degli oltre cinque milioni di applicazioni esaminate. Da notare che solo 1,3 milioni di app sono state regolarmente aggiornate negli ultimi mesi.

Pixalate ha individuato 650 mila app iOS e 870 mila app Android etichettabili come abbandonate (non aggiornate da oltre due anni); di queste, 180mila app per iOS e 130mila per Android possono essere catalogate come “super abbandonate” (lasciate al loro destino da almeno cinque anni).

Come è facile immaginare, app obsolete e abbandonate potrebbero rappresentare un problema dal punto di vista della sicurezza in quanto sono basate su codice vecchio, compilato senza tenere conto di falle di sicurezza. Synopsis in un report di un po’ di tempo addietro ha riferito che il 90% delle app integra componenti open source non sicuri o non aggiornati.

Per avere un quadro più preciso della situazione, secondo i dati di Statista esistono oltre 4 milioni di app disponibili complessivamente su App Store per iPhone e iPad e 3 milioni di app su per l’universo Android.