1MORE EVO con 30 euro di sconto al lancio e pad di ricarica wireless in omaggio

1MORE è un marchio ormai noto e affermato nel campo degli auricolari wireless. Il brand lancia adesso 1MORE EVO, gli ultimi arrivati in ordine cronologico, naturalmente con ANC e tante caratteristiche di fascia alta. Al momento sono disponibili in offerta lancio con uno sconto di 30 euro; in più, acquistandole direttamente da questo indirizzo, si riceverà il pad di ricarica wireless completamente in omaggio.

1MORE EVO propongono una soluzione acustica ibrida grazie alla presenza di un driver dinamico da 10 mm abbinato a un’ingegneristica del suono vincitore di un Grammy, per portare alle orecchie dell’utente una qualità del suono da studio. In particolare, il brand si è concentrato per offrire alti cristallini, medi precisi e bassi caldi durante la riproduzione di qualsiasi genere musicale.

1MORE EVO è progettato per offrire un’esperienza di ascolto wireless senza compromessi. Con l’integrazione della tecnologia codec LDAC, certificata per fornire lo standard “Hi-Res Audio Wireless” con una velocità di decodifica fino a 900Kbps, 1MORE EVO può offrire dettagli arricchiti e una riproduzione musicale accurata, così da cogliere qualsiasi dettaglio in fase di riproduzione musicale.

Ovviamente, si tratta di cuffie PRO, con cancellazione attiva del rumore QuietMax, che consente agli auricolari di regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore (fino a 42 dB) per adattarsi agli ambienti in cui ci si trova e in continua evoluzione, offrendo un’esperienza audio più coinvolgente. Inoltre, ci sono diverse modalità di cancellazione del rumore disponibili, potendo controllare quanta parte del mondo esterno lasciar entrare, e quanta parte escludere.

Gli auricolari sono datati di triplo microfoni con un algoritmo DNN (rete neurale profonda) basato sull’intelligenza artificiale, che rileva e rimuove il rumore di fondo, offrendo una chiarezza vocale senza rivali quando si effettuano chiamate in movimento.

La ciliegina sulla torta è che 1MORE EVO possono essere collegate con due dispositivi contemporaneamente, così da passare facilmente tra ascolto musicale, riunioni online, video e chiamate su due dispositivi collegati.

Solitamente hanno un prezzo di listino si 169 euro, ma al momento si acquistano con 30 euro di sconto, selezionando l’apposito coupon presente sulla pagina. Inoltre, con l’acquisto degli auricolari riceverete il pad di ricarica wireless.

Clicca qui per comprare.