OnePlus 10T solo 349 euro per la festa delle offerte Prime

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta ad un prezzo indiscutibilmente basso, ecco l’offerta che fa per voi. OnePlus 10T è in sconto a 349 euro per la festa delle offerte Prime, anziché 719 euro.

OnePlus 10T, sebbene non sia l’attuale top della gamma, non scende a compromessi e già la scelta del processore fa intendere che si tratta di un dispositivo Android di fascia alta. Il terminale ospita, infatti, l’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato in questa versione in offerta da 8 GB di RAM LPDDR5 e con un imponente sistema di raffreddamento.

Tra le sue caratteristiche di spicco il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition con potenzia di ben 150 W che offre una autonomia fino a un giorno intero di utilizzo con solamente 10 minuti di ricarica, mentre per una ricarica completa (da 1 a 100%) richiede solo 19 minuti.

A livello di altre caratteristiche tecniche ci troviamo di fronte ad uno smartphone un ampio display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento variabile, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, certificato HDR10+ e con supporto colori a 10 bit per un’esperienza visiva più ricca.

A livello multimediale, la fotocamera principale è dotata del sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate.

Il prezzo più basso dei giorni scorsi è stato di 719 euro, ma al momento si acquista a 349 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.