Sonos sfiderà Apple con cuffie, dispositivo TV, auricolari e non solo

Fin dal 2019 Sonos lavora alle sue prime cuffie di fascia alta: il CEO ha già anticipato che un nuovo prodotto è in arrivo nel 2024 ed ora un report di Bloomberg anticipa una lunga lista di novità che il marchio introdurrà a partire dal 2024 e nel 2025, alcune anche in competizione diretta con Apple, come appunto le cuffie ma anche un dispositivo TV basato su Android.

Le prime cuffie Sonos sono quasi pronte

Per le prime cuffie Sonos è indicato un prezzo compreso tra 400 – 500 dollari, in linea con AirPods Max (qui la recensione) e anche cuffie Sony e Bose. Offriranno funzioni avanzate, tra cui controllo vocale per ricerca, navigazione e riproduzione, oltre alla sincronizzazione con altri dispositivi e speaker Sonos. In questo articolo riportiamo una immagine del possibile design emersa nel 2021.

Alcune delle tecnologie più avanzate offerte da AirPods Max potrebbero essere assenti nelle cuffie Sonos, ma il costruttore punterà di più su personalizzazione e calibrazione del suono tramite l’app Sonos Passport. Potrebbero arrivare al più presto in aprile in due colorazioni, bianco e nero, mentre gli auricolari Sonos che potrebbero competere con AirPods sono indicati genericamente per il futuro.

Il primo dispositivo TV Sonos è in arrivo

Nella tabella di marcia, dopo le cuffie, viene indicato un dispositivo TV simile ad Apple TV: supporterà Dolby Atmos e Dolby Vision e funzionerà come hub e centralina per altri dispositivi Sonos.

Il costruttore sta completando lo sviluppo di un suo sistema operativo basato su Android: l’arrivo è previsto tra la fine del 2024 o il 2025 al prezzo di 150 – 200 dollari, quindi sensibilmente superiore rispetto alle chiavette Amazon Fire TV, ma in linea con Apple TV e box TV di fascia alta.

Sembra che le mire di Sonos puntino in alto per il settore TV: la società è in trattative con le televisioni via cavo in USA, presumibilmente per piani e offerte dedicati o trasmissioni live. Bloomberg indica che Sonos potrebbe addirittura creare il suo servizio di TV in streaming.

La lunga lista dei progetti in corso

La carrellata di novità del marchio non finisce qui. Tra i prodotti in cantiere sono indicati una versione dello speaker Era 100 per aziende, nuovi amplificatori e altoparlanti da incasso per installatori professionisti.

Sul versante consumer sono previsti un aggiornamento della soundbar Arc di fascia alta, prevista con prezzo superiore al modello attuale, un nuovo suwoofer che funzionerà in abbinamento al dispositivo TV Sonos oltre a una nuova versione dello speaker portatile Roam.

In questo articolo le offerte Sonos per il Black Friday 2023.