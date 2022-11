Per il Black Friday SSD Crucial X6 a prezzi stracciati, versione da un TB solo 84€

Tra i dischi in sconto per il Black Friday va in sconto anche il Crucial X6 un SSD ad alte prestazioni che pagate solo 84 € nella versione da 1 TB o 136 € nella versione da 2 TB.

Il Crucial X6 offre prestazioni elevate in un pacchetto che ha dimensioni paragonabili alla maggior parte delle custodie per auricolari wireless e peso come quello di un set di chiavi. Offre una velocità di lettura fino a 540 MB/s ed è a prova a prova di caduta fino a 2 metri e resistente a urti, vibrazioni e temperature estreme.

Pur non essendo uno dei dischi più veloci sul mercato e pur essendo destinato ad un pubblico consumer, siamo di fronte ad una periferica eccellente per chi ha bisogno di avere un supporto esterno per memorizzare dati cui accedere in mobilità o semplicemente avere un disco poco impegnativo dal punto di vista dello spazio con prestazioni molto più elevate di quelle di un disco tradizionale.

Crucial X6 è compatibile con i più recenti dispositivi USB-C: PC, Mac, iPad Pro, Android e altri. Quando viene utilizzato con l’adattatore Crucial da USB-C a USB-A, l’X6 funziona anche con PS4, Xbox One e altri dispositivi USB-A.

Crucial X6 è in offerta per il Black Friday: il modello da 1 TB costa 84,99 € Euro, quello da 2 TB 139,99 Euro. Ottimo e a prezzo superlativo, per chi cerca grandi capacità di memoria, il modello da 4 TB che costa solo 350,41 euro.

Tutti questi prezzi sono largamente al di sotto del costo di mercato.

