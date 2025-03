Offerte di primavera Ecovacs GOAT G1-800 robot falciaerba senza filo perimetrale a 799€

Pubblicità ECOVACS si sposta dalla casa in giardino e continua ad offrire prodotti di alto livello ome il GOAT G1-800, un robot rasaerba progettato per offrire prestazioni superiori e precisione anche nei giardini complessi che costa 799 euro invce che 899 in occasione degli sconti di Primavera Perfetto per superfici fino a 800 m², è dotato di un sistema avanzato di navigazione GPS, UWB e navigazione inerziale, che consente una precisione di posizionamento al centimetro, anche in aree ombreggiate o con segnale satellitare debole. Mappatura Automatica e Personalizzazione Avanzata Con un semplice tocco sull’app mobile, il GOAT G1-800 esegue una mappatura automatica del giardino, eliminando la necessità di fili perimetrali. Questo sistema intelligente permette una gestione facile e veloce del prato, con l’opzione di creare fino a 16 zone personalizzate, che possono essere unite, divise o impostate per una gestione precisa. Tecnologia Avanzata per l’Evitamento degli Ostacoli Il robot è dotato della tecnologia 3D AIVI, un algoritmo che, combinato con sensori visivi e TOF, consente di evitare con precisione oltre 200 tipi di ostacoli come alberi, mobili, animali domestici e ricci. Questo garantisce una falciatura sicura e continua, riducendo il rischio di danni e interruzioni. Autonomia e Prestazioni Eccellenti Il GOAT G1-800 offre un’autonomia fino a 160 minuti con una sola carica, grazie alla sua potente batteria. Questo lo rende ideale per coprire ampie aree senza interruzioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, può essere ricaricato completamente in tempi brevi, per un’operatività continua. Il GOAT G1-800 rappresenta quindi una scelta eccellente per chi desidera un prato sempre perfetto senza sforzo. Con la sua navigazione di precisione, la mappatura automatica, il sistema avanzato di evitamento ostacoli e una lunga autonomia, è il robot rasaerba ideale per giardini complessi o di medie dimensioni. Costrebbe 899 euro ma in occasione degli sconti di primavera lo pagate 799 €.

