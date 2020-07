OnePlus Nord è l’Android economico che sembra un top di gamma

Come già anticipato nei giorni scorsi, OnePlus ha lanciato OnePlus Nord, il primo dei suoi nuovi dispositivi low cost, che mirano un po’ a riprendere l’iniziale filosofia del marchio, ossia quella di lanciare smartphone dal listino competitivo, senza pero rinunciare a caratteristiche che non faranno rimpiangere i top di gamma. Ecco come è fatto, e cosa propone il nuovo OnePlus Nord.

Presentato durante la conferenza in realtà aumentata, OnePlus Nord offre un sistema di fotocamere diversificato, una esperienza utente fluida grazie al processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, che si unisce ad altre caratteristiche distintive del marchio, come il Fluid Display con aggiornamento alla frequenza di 90Hz, l’interfaccia OxygenOS e la ricarica rapida Warp Charge 30T.

Ovviamente, trattandosi di uno smartphone destinato anche e soprattutto a un pubblico più giovanile, il dispositivo presenta camere da flagship. OnePlus Nord è dotato, infatti, dello stesso sensore Sony IMX586 da 48 MP presente sulla linea OnePlus 8, completo di un’ampia apertura f/1.75 e della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per ridurre sfocature e vibrazioni sia nelle foto che nei video. Inoltre, Nord presenta una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità per offrire un’esperienza fotografica versatile.

Non manca la modalità Nightscape, disponibile sia sull’obiettivo principale posteriore che sull’ultra-grandangolare, per scatti notturni ottimizzati. Nord è il primo dispositivo OnePlus ad essere dotato di una doppia fotocamera frontale, con sensore principale da 32 MP. La fotocamera frontale principale supporta anche l’acquisizione di video in alta qualità a 4K fino a 60 fps e consente scatti da 8 MP ultra-grandangolare con un campo visivo da 105 gradi.

A livello di caratteristiche tecniche, propone un display Fluid AMOLED da 6.44 pollici con un refresh rate a 90 Hz e 2.048 livelli di luminosità automatica. Come già anticipato, al suo interno ospita il processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM a seconda della versione scelta.

Ancora, OnePlus Nord supporta la caratteristica Warp Charge 30T, in grado di portare la batteria da 4.115 mAh al 70% in appena mezz’ora, dunque adatta anche e soprattutto per un pubblico di gamer. Del resto, la G del processore mostra la sua spiccata propensione all’ambito “gaming”.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Nord viene presentato in due colori – Blue Marble e Gray Onyx e sarà disponibile su Amazon partire dal 4 agosto 2020:

Nella versione 8GB+128GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx al prezzo di 399,00 euro;

Nella versione 12GB+256GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx al prezzo di 499,00 euro;

I clienti che utilizzano Amazon possono prenotare i terminali in anticipo OnePlus Nord a partire dal 21 luglio alle 17 e usufruire di una facile opzione di finanziamento che consente loro di acquistare il telefono in piccole rate mensili con un tasso d’interesse dello 0%. Al momento, viene segnalato su Amazon anche uno sconto di 30 euro per i clienti Prime. Clicca qui per acquistare.