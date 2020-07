OnePlus Nord, lo smartphone economico OnePlus arriva in Realtà Aumentata il 21 luglio

Da qualche settimana OnePlus ha annunciato l’arrivo sul mercato di nuovi terminali economici, come un ritorno ai vecchi fasti in cui il brand era ben noto per il suo rapporto qualità prezzo. Oggi annuncia in via ufficiale il lancio del nuovo OnePlus Nord, il primo device dell’ultima linea di smartphone che si aggiunge alla gamma del brand. OnePlus ha già sfidato le regole del mercato degli smartphone, spingendosi oltre i suoi tradizionali confini con il lancio di OnePlus 2, organizzando la prima presentazione mondiale di prodotto interamente in VR. Ora, cinque anni dopo, conferma la sua vocazione pionieristica, progettando per la presentazione di Nord il primo lancio di smartphone al mondo in realtà aumentata.

Grazie all’utilizzo della realtà aumentata non solo sarà possibile mostrare il nuovo OnePlus Nord in un modo diverso dai precedenti, ma l’utilizzo di questa tecnologia permetterà agli utenti di sperimentare il prodotto direttamente dalle proprie case, in totale sicurezza. Ecco le parole con cui il CEO della società ha annunciato la presentazione del nuovo terminale:

OnePlus Nord rappresenta un nuovo inizio per OnePlus, dandoci l’opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo. Per questo lancio vogliamo rendere tutti protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel comfort del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l’esperienza OnePlus ancora più accessibile agli utenti

Il lancio di OnePlus Nord AR è disponibile tramite l’app OnePlus Nord AR, disponibile sul Google Play Store e Apple App Store. L’evento di lancio avrà luogo alle 16:00 ora italiana il prossimo 21 luglio.

Come utilizzare l’app AR OnePlus Nord

Scaricare l’app AR OnePlus Nord per iOS o AndroidInstallare e accettare i termini e le

condizioni necessarie per fruire dell’esperienza ARLanciare l’app e seguire le istruzioni

per impostare il proprio avatar

Come assistere alla conferenza utilizzando l’app AR il giorno del lancio

Dopo aver aperto l’app AR OnePlus Nord AR a partire dalle 16.00 ora italiane del 21 luglio, sarà sufficiente seguire le istruzioni sul display per avviare l’esperienza in AR.

Naturalmente, noi di macitynet vi daremo pronta comunicazione di quanto sarà svelato durante la manifestazione. Trovate tutte le notizie OnePlus direttamente a questo indirizzo.