Powerbank da 10.000 mAh con USB-C e Power Delivery in sconto a 23,99 euro

Se avete comprato un dispositivo USB-C di ultima generazione avete le tecnologie più recenti ma il problema dell’autonomia è sempre lo stesso. Per non restare a secco di energia proprio sul più bello mettetevi nello zaino una powerbank sottile ma performante come quella di Aukey che, grazie ad un coupon, potete comprare in sconto per soli 23,99 euro.

Questa batteria ha una capacità di 10.000 mAh quindi promette fino a due ricariche complete (con eventuale energia residua per una terza ricarica) prima di scaricarsi completamente. Presenta due uscite USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 per ricaricare qualsiasi dispositivo collegato alla potenza massima consentita (fino a 2.4 A per porta).

Ma il vero vantaggio risiede nella porta USB-C con Quick Charge 3.0, capace di spingere fino a 18 W e ricaricare così i dispositivi più recenti anche quattro volte più velocemente rispetto alle powerbank con presa USB-A tradizionale. La porta può essere usata anche come ingresso per ripristinare l’energia della batteria stessa più rapidamente (in alternativa c’è sempre la porta microUSB).

Questa batteria, spessa solo 15mm, nei suoi 245 grammi è tra le più compatte e leggere nel confronto con altre powerbank di pari capacità. Ha più o meno le dimensioni di uno smartphone e viene venduta insieme ad un cavo da USB-A a USB-C. Aukey PB-Y13 (questo la nomenclatura del modello in questione) è in vendita su Amazon per 29 euro ma, come dicevamo, con il codice U8MPLSL6

si può comprare in sconto per soli 23,99 euro.