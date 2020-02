Online i file di IKEA per modificare con la stampa 3D i progetti Teenage Engineering

Avete presente la linea IKEA realizzata con Teenage Engineering che è stata ulteriormente estesa di recente con una serie di nuovi prodotti? Ebbene, si possono modificare realizzando particolari accessori con una stampante 3D.

Non si tratta di una soluzione ideata da quelli che nel gergo sono conosciuti come “IKEA hacker”, noti per la capacità di costruire mobili completamente nuovi unendo due o più componenti di prodotti IKEA già esistenti, ma dalla stessa azienda che starebbe distribuendo gratuitamente dei file CAD da utilizzare con la propria stampante 3D.

I progetti che gli utenti possono scaricare sono diversi e vanno ad ampliare l’usabilità degli altoparlanti e delle luci FREKVENS, consentendo di realizzare ad esempio dei portabicchieri da attaccare al lato degli speaker, oppure maniglie e ruote per trasportare con più facilità gli altoparlanti o dei particolari supporti a parete per le luci da posizionare in occasione di una festa.

Così la linea Teenage Engineering, composta già da una serie di prodotti completamente modulari progettata dall’azienda nata nel 2005 e responsabile della creazione di moduli sinth (come OP1), speaker d’eccezione (come OD-11 basato sul progetto del 1974 del designer Stig Carlsson), può essere ulteriormente personalizzata con il fai-da-te. Per poter utilzzare i progetti è necessario avere a disposizione una stampante 3D e il filamento in PLA per poter estrudere gli accessori.

L’azienda consiglia di utilizzare uno dei quattro colori (Il giallo segnale RAL 1003 signalgelb, il rosso RAL 3020 verkehrsrot, il verde RAL 6016 türkisgrün, il bleu RAL 5017 verkehrsblau) utilizzati per le foto di presentazione acquistabili dal sito colorfabb.com, ma avendo a disposizione il codice RAL è eventualmente possibile acquistare i filamenti della medesima colorazione anche altrove.

Per dare uno sguardo ai FREKVENS HACKS e scaricare eventualmente i progetti CAD non dovete far altro che accedere a questo indirizzo. Maggiori informazioni sulla linea Teenage Engineering e sui nuovi prodotti aggiunti in catalogo sfogliate invece questo articolo.