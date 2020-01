IKEA espande la linea Teenage Engineering con faretti e speaker per feste e party

Avete pensato ad un party, ad una festa di compleanno o ad attrezzare una casa, una tavernetta o ristrutturare un garage o un gazebo in giardino per lo scopo? L’attrezzatura completa potreste trovarla da febbraio in poi presso i negozi IKEA

In programma è l’ampliamento della linea FREKVENS con nuovi prodotti, frutto della collaborazione tra l’azienda svedese e la compaesana Teenage Engineering, conosciuta principalmente per l’OP-1 e per le sue linee di sintetizzatori audio.

Le due aziende collaborano da un paio d’anni e come dicevamo il mese prossimo dovrebbero ampliare la linea di prodotti dedicati al mondo delle feste. Tra altoparlanti e faretti, ci sono già diverse soluzioni che consentono di allestire un party in casa nel pieno stile IKEA, con tavoli ripiegabili e simpatiche tazze che richiamano l’eccentricità delle linee di Teenage Engineering per un dopocena diverso dai soliti.

Il cuore dei nuovi prodotti della collezione FREKVENS, il cui nome vuole dire “frequenza”, è rappresentato da un sistema musicale portatile e modulare. Al costo di circa 70 dollari si potrà acquistare uno speaker Bluetooth – in nero, rosso oppure giallo – alto una ventina di centimetri che promette un’autonomia di 10 ore con una sola carica.

Se c’è bisogno di audio maggiormente performante si può scegliere una soluzione composta da uno speaker da 150 dollari e un subwoofer abbinato venduto separatamente per 20 dollari, al contrario sarà in vendita anche un compattissimo altoparlante alto circa 10 centimetri corroborato da un sistema di aggancio a clip per la cintura.

Tutti questi altoparlanti promettono un suono di alta qualità e potranno essere abbinati ai faretti LED già esistenti dell’omonima linea, consentendo così di movimentare una festa con particolari variazioni di luci al ritmo della musica in riproduzione.

Come dicevamo la linea è composta già diversi prodotti che comprendono mobili, sgabelli da bar, tavolini e pouf ma anche stoviglie, coperte e impermeabili per poter festeggiare anche sotto la pioggia «Abbiamo voluto creare qualcosa che somigli ad IKEA ma che allo stesso tempo sfidi il modo in cui li percepiamo oggi» ha dichiarato Jesper Kouthoofd, fondatore di Teenage Engineering e responsabile del design «Amiamo esplorare nuovi terreni e spingerci ai confini, affrontando sempre nuove sfide. IKEA è mobili, polpette e presto…festa».