Recensione Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub for Mac Mini

Di HUB USB-C il mercato ne è davvero pieno, basta una veloce ricerca su Amazon per trovarne davvero di tutti i tipi e prezzi: tuttavia il Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub for Mac Mini rappresenta una soluzione molto originale e comoda per chi ha appunto il piccolo di casa Apple. Una volta posizionato, sembra la naturale prosecuzione fisica del Mini ma ne contempo fornisce un rimedio ad alcune delle lacune che la piccola macchina di casa Apple presenta.

Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub il design

Il Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub for Mac Mini è contenuto in un confezione semplificata; oltre all’hub infatti troviamo solo un piccolo depliant informativo abbastanza inutile. Basta infatti posizionarlo sotto il Mac mini, collegare il cavo per averlo pronto.

La forma è la stessa, millimetro per millimetro, del Mac mini: anche il colore è praticamente lo stesso, con differenze minime che comunque emergono solo ad un esame attento e davvero pignolo (dovute probabilmente al diverso materiale usato), tanto che si fatica a credere che non sia stato realizzato da Apple stessa.

Il suo scopo è quello di ampliare la connettività del Mac mini. Una volta messo in esercizio si avranno a hanno a disposizione frontalmente tre porte USB 3.0 di tipo A, una porta USB-C, un jack audio, un lettore di SD e Micro SD. Ricordiamo che il Mac mini ha 4 porte Thunderbolt (USB-C), due USB tradizionali e un Jack 3,5 mm. In pratica con questo Hub avrete a disposizione una porta che non avete (lettore SD) e un totale di cinque porte USB, cinque Type-C e due Jack per cuffie. In pratica tutto quel che vi serve

1 di 6

L’hub è in plastica ed è costruito per fare da base per il computer di Apple. Il computer si appoggia all’HUB senza agganci o incastri; è il peso stesso del mini a rendere i due pezzi uno solo. A chi si chiedesse se è possibile tenere separati il Mac i l’hub rispondiamo di no. Il cavo è infatti molto corto e perfettamente allineato alla porta vicino all’alimentazione del Mac mini. Del resto il Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub non ha alimentazione, l’unico cavo è proprio quello USB-C che si collega ad una delle 4 porte Thunderbolt del Mac

1 di 6

Al lavoro

Le porte, come detto, sono tutte poste frontalmente. Un piccolo LED si accende quando l’HUB è acceso, appena sotto quello standard del Mac mini: nel dettaglio, l’HUB si accende e spegne con il Mac, non serve fare nulla.

Le porte offrono ovviamente una praticità incredibile, specie per tutte quelle connessioni temporanee, ma a parte questo è la estrema versatilità della connessione USB-C su porta thunderbolt 3 che piace molto.

Nelle nostre prove abbiamo collegato un disco USB-A da 2 TB di Western Digital (il WD_Black P10), un secondo disco USB-A da 5 TB sempre di Western Digital (il WD My Passport), una chiavetta USB Sandisk Ultra Flair 32 GB e una SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 16 GB e l’HUB ha gestito tutto senza problemi.

Ovviamente la velocità è tarata su una connessione USB-C, inferiore a quella Thunderbolt 3 da cui attinge, ma è normale; per la maggior parte dei dischi USB o delle chiavette basta e avanza di gran lunga. Ma quello che di più ci è piaciuto è stata la disponibilità del lettore SD e Micro SD, unità che Apple ha deciso di eliminare rispetto alla vecchia generazione di Mac mini ma che qui in redazione continua ad essere molto popolare.

Unica pecca, l’HUB non offre nessun sistema di raffreddamento: dato che il Mac mini tende a scaldare un (bel) po’ quando lo si mette sotto stress, sarebbe stato auspicabile avere una piccola ventola che aiutasse la dissipazione, considerando anche che l’HUB in plastica non aiuta a disperdere il calore nella parte inferiore.

Conclusioni

Satechi Type-C Aluminum Stand & Hub for Mac Mini è accessorio davvero notevole e utile a praticamente tutti coloralo che hanno un Mac mini: se è vero che il design di Apple in è sempre pregevole, dall’altro la necessità di operare in modo comodo avendole frontalmente accessibili, con le porte USB-A, USB-C e SD è comune.

In ambito professionale, dato che Apple propone il Mac mini anche come Rack, l’unità di Satechi diventa molto comoda sia come base per un rack sia come unità di mezzo tra tutte le unità.

La praticità della porta USB-C è tale per cui non serve arrabattarsi con alimentazioni autonome, fa tutto il Mac mini e la scelta di una connessione USB-C al posto di una Thunderbolt 3 non è un problema, perché nel Mac mini restano attive altre tre porte a disposizione dell’utente.

Infine il prezzo, secondo chi scrive perfettamente in linea con le capacità del prodotto, considerato che da una parte il design è impeccabile e dall’altra che praticamente tutte le soluzioni HUB nel mercato sono pensate (in base alla lunghezza del filo) per i portatili e non per i computer desktop.

Pro:

Design perfettamente in linea con Mac mini 2018

Le porte frontali sono molto comode

Non serve alimentazione

Contro

Un sistema di dissipazione del calore sarebbe stato utile

Prezzo:

Satechi vende direttamente i suoi prodotti, tra cui anche questo HUB, su Amazon.it dove viene proposto a 79,99 euro.