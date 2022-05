ONLYOFFICE 7.1 è compatibile coi Mac M1

C’è una grande notizia per i nostri lettori: l’ultima versione della suite open-source ONLYOFFICE aggiunge la compatibilità coi processori ARM, il che vuol dire che può essere installata sui nuovi Mac con chip M1 e usata nativamente senza passare per Rosetta 2. Ma aggiunge anche tante altri funzioni utili che consentono di visualizzare i dati i maniera migliore attraverso nuovi grafici, aprire oggetti SmartArt, lavorare con le forme in modo più comodo, visualizzare facilmente file PDF, XPS e DjVu, e non solo. Di seguito vi raccontiamo cosa c’è dentro il nuovo ONLYOFFICE 7.1.

Compatibilità coi processori ARM

D’ora in poi tutte le edizioni di ONLYOFFICE Docs (Community, Enterprise e Developer) e ONLYOFFICE Document Builder possono essere installate sui dispositivi con architettura ARM. La versione compatibile con ARM di ONLYOFFICE Docs è disponibile come build separata e offre diverse opzioni di installazione, come immagini Docker, pacchetti deb e rpm. Se avete un Mac con M1 o un dispositivo con un chip basato su ARM, potete scaricare ONLYOFFICE da qui.

Leggere file PDF, XPS e DjVu col nuovo visualizzatore

A partire dalla versione 7.1, è possibile utilizzare ONLYOFFICE Docs per visualizzare file PDF, XPS e DjVu in modo più conveniente in quanto il visualizzatore integrato ora apre i file sul lato client e offre i seguenti miglioramenti:

Pannello per le miniature delle pagine;

Barra di navigazione;

Supporto per link esterni ed interni (premere il tasto CTRL e cliccare con il mouse per aprire un link);

Modalità cursore/mano.

Convertire file PDF in DOCX con un paio di clic

Quando salvate un file PDF in ONLYOFFICE Docs v7.1, potete convertirlo in DOCX e in tutti gli altri formati disponibili, ad eccezione dei PDF/A. Questa opzione, insieme al visualizzatore PDF migliorato, consente di lavorare con i file PDF senza applicazioni di terze parti.

Tra le altre opzioni di conversione:

DjVu -> DjVu e PDF;

XPS e OXPS -> tutti i formati disponibili + formati originali.

Dove trovarlo: scheda File -> Salva copia come…

Nuove funzionalità nell’editor del foglio di calcolo

Anteprima di stampa. Ora è possibile visualizzare l’anteprima della tabella prima della stampa, il che consente di evitare errori di stampa e di ridurre il consumo di carta.

Nuove opzioni nella scheda Visualizza. Oltre agli strumenti e ai comandi esistenti, la scheda Visualizza ora contiene anche elementi come Combina foglio e barre di stato, Mostra sempre barra degli strumenti, Tema interfaccia, Mostra ombra riquadri bloccati.

Nuovi formati di valuta per le celle. La nuova versione degli editor di ONLYOFFICE aggiunge un ampio elenco di valute secondo ISO 4217.

Dove si trova: Menu contestuale -> Formato numero -> Altri formati -> Valuta -> Simboli

Suggerimenti per le formule. Quando si inizia a digitare una formula in una cella della tabella, comparirà un elenco di tutte le formule disponibili, così sarà possibile scegliere rapidamente quella necessaria.

Qualificatore di testo. Se si vuole importare dati da un testo, ora è possibile scegliere un qualificatore di testo, ovvero un carattere che viene utilizzato per distinguere il punto in cui inizia e finisce il testo.

Dove trovarlo: scheda Dati -> Ottieni dati -> Da TXT/CSV locale -> Scegli il file richiesto -> Avanzate nella finestra di importazione del testo -> Qualificatore di testo

Aggiornamenti nell’editor di presentazione

Possibilità di aggiungere e modificare animazioni. L’editor di presentazione aggiornato offre una nuova scheda in cui è possibile aggiungere e regolare animazioni di diversi tipi per rendere le diapositive visivamente più accattivanti.

Dove trovarlo: scheda Animazione nella barra degli strumenti in alto

Opzione diapositiva duplicata. L’opzione per duplicare una diapositiva è stata aggiunta al menu Aggiungi diapositiva.

Dove trovarlo: scheda Home -> Aggiungi diapositiva -> Duplica diapositiva

Sposta l’opzione diapositiva nel menu contestuale. ONLYOFFICE Docs v7.1 offre la possibilità di spostare le diapositive all’inizio e alla fine di una presentazione. Per fare ciò, basta solo fare clic con il pulsante destro del mouse su una diapositiva e scegliere l’opzione richiesta.

Miglioramenti generali in tutti gli editor

Visualizza scheda in documenti e presentazioni. ONLYOFFICE Docs v7.1 offre la funzionalità per modificare le visualizzazioni di documenti e presentazioni in un’unica posizione. La scheda Vista appena aggiunta si trova tradizionalmente nella barra degli strumenti in alto e contiene tutti gli strumenti e i comandi che si usano per cambiare l’aspetto dei file. Ad esempio, opzioni di zoom, tema dell’interfaccia, nascondi/mostra la barra degli strumenti in alto, la barra di stato, i righelli, ecc.

Dove trovarlo: barra degli strumenti in alto -> scheda Visualizza

Lavoro più conveniente con le forme. Il menu per l’inserimento e la modifica delle forme è stato notevolmente ridisegnato. Ora è possibile vedere le icone di tutte le forme disponibili. Inoltre, c’è una nuova sezione nel menu che mostra gli elementi utilizzati di recente.

Dove si trova: barra degli strumenti in alto -> scheda Inserisci -> Forma

Un altro miglioramento è la possibilità di modificare la geometria della forma con il cursore del mouse. Basta aggiungere una nuova forma o selezionare quella già esistente, fare clic sui punti richiesti e spostare il cursore per creare una forma unica.

Dove trovarlo: menu contestuale -> Modifica punti

E’ stato anche cambiato il componente per la selezione della direzione del gradiente nelle forme: ora le immagini vengono generate in base ai colori del gradiente selezionati.

Dove trovarlo: scheda delle impostazioni della forma nella barra laterale destra -> riempimento sfumato -> direzione

Supporto per nuovi tipi di grafici. ONLYOFFICE Docs v7.1 permette di aprire nuovi tipi di grafici in modo che sia possibile trovare il modo più adatto per visualizzare i dati. Includono:

Grafici a piramide;

Grafici a barre piramidali;

Carte cilindri verticali e orizzontali;

Grafici a coni verticali e orizzontali.

Supporto SmartArt. Con la versione aggiornata di ONLYOFFICE Docs, puoi aprire oggetti SmartArt senza convertirli in un gruppo di figure. SmartArt è un tipo dinamico di immagine che viene spesso utilizzato nelle presentazioni per attirare l’attenzione dei lettori su informazioni importanti o rendere le informazioni più facili da capire. Se le tue diapositive contengono tali oggetti grafici, ora puoi aprirli senza problemi.

Altri miglioramenti. Oltre alle nuove funzionalità menzionate sopra, ONLYOFFICE Docs v7.1 introduce anche:

Nuove lingue di interfaccia: galiziano e azero;

Possibilità di visualizzare una password durante l’immissione in file protetti da password;

Opzioni di zoom nei file OFORM;

Possibilità di filtrare i commenti per gruppi di utenti.

