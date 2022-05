Apple informa gli sviluppatori ammessi alla WWDC 2022 dal vivo

Apple ha iniziato a inviare e-mail agli sviluppatori per informarli di essere stati scelti per partecipare allo speciale evento di apertura della WWDC, che si terrà all’Apple Park lunedì 6 giugno.

Apple aveva in precedenza dichiarato che avrebbe iniziato a informare gli sviluppatori entro le ore le 18:00 del Pacifico di quest’oggi. Iniziano ad arrivare le prime mail, alle quali gli sviluppatori vincitori dovranno dare conferma entro il 18 maggio ore 18:00.

Ricordiamo che solo un piccolo numero di sviluppatori viene invitato al campus di Apple Park per guardare il keynote del WWDC 2022 e lo State of the Union. Apple afferma che sarà un’esperienza che durerà tutto il giorno all’Apple Park, con gli sviluppatori invitati anche a esplorare il nuovo Developer Center costruito da Cupertino. Lo scorso anno, la Mela ha precisato che stava costruendo un Developer Center dedicato proprio nel campus di Apple Park, anche se sono stati forniti pochi dettagli al riguardo.

Stiamo ospitando un’esperienza speciale per tutto il giorno all’Apple Park il 6 giugno per dare il via alla WWDC22. Riunitevi con altri membri della comunità degli sviluppatori per guardare i video principali e lo State of the Union, insieme a ingegneri ed esperti Apple, esplorare il nuovissimo Developer Center e molto altro ancora. Non vediamo l’ora di connetterci di persona