OpenAI e Amazon firmano un contratto per servizi cloud da 38 miliardi

La notizia del mega contratto siglato tra OpenAI e Amazon per la fornitura di servizi cloud computing per un valore di 38 miliardi di dollari arriva a brevissima distanza dal cambio di struttura societaria del creatore di ChatGPT e dalla firma del nuovo contratto con Microsoft che gli concede molto più spazio di manovra.

La fame di Sam Altman e OpenAI per la potenza di calcolo sembra non conoscere limiti. Ricordiamo che l’accordo con Microsoft prevede l’impiego di servizi cloud Azure da parte di OpenAI per un valore complessivo di 250 miliardi di dollari suddiviso in più anni. Sempre per OpenAI con il progetto Stargate, Oracle, SoftBank e altri colossi si sono impegnati a costruire data center e infrastruttura AI per 500 miliardi di dollari.

Ma tutto questo sembra non essere ancora sufficiente, non almeno per Sam Altman. L’ultima firma prevede che Amazon Web Services AWS fornirà a OpenAI accesso a migliaia di GPU Nvidia GB200 e GB300 sia per l’addestramento che per l’inferenza dei modelli AI di prossima generazione.

Il colosso dell’e-commerce prevede che installerà l’intera capacità di calcolo richiesta da OpenAI entro la fine del 2026, ma c’è sempre la possibilità che venga acquistata capacità aggiuntiva nel 2027 e negli anni a venire. Il contratto ha inizio immediato con una durata di sette anni: dalle centinaia di migliaia di GPU si prevede l’espansione a decine di milioni di CPU.

L’infrastruttura cloud di Amazon verrà impiegata da OpenAI sia per addestrare nuovi modelli di frontiera, sia per l’inferenza, quindi per far funzionare ChatGPT. Prima del rinnovo del contratto era Microsoft che poteva decidere se fornire o meno la potenza di calcalo a OpenAI: solo in caso di rifiuto di Redmond, OpenAI poteva rivolgersi ad altri.

Infine, sempre grazie al rinnovo con Microsoft e alla nuova struttura societaria, OpenAI ora può preparare la strada per la sua quotazione in borsa. Forse non è un obiettivo primario, ma la fame insaziabile di potenza di calcolo impone che vengano anche raccolte somme ingenti per poterlo acquistare e finanziare.