Samsung svela i Galaxy indistruttibili XCover7 Pro e Tab Active5 Pro

Nei paesi anglosassoni basta la parola rugged per indicare la categoria di dispositivi con caratteristiche di resistenza superiori, progettati per lavorare in prima linea in cui rientrano Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro annunciati da Samsung.

Sia lo smartphone che il tablet funzionano con Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform, Android 15, resistenza certificata IP68, ma sopratutto il design di entrambi è certificato secondo lo standard militare USA MIL-STD-810H. Questo significa che sono in grado di resistere alle cadute, alle temperature estreme, alle vibrazioni, alla polvere e all’acqua molto più e molto meglio rispetto ai dispositivi consumer tradizionali.

Per funzionare sempre e ovunque, per ordinazioni e pagamenti nei ristoranti, così come in cantieri all’aperto, officine ma anche nelle consegne, manutenzione e non solo, servono lunga autonomia e connessione costante.

Così le batterie sono generose: da 4.350 mAh per lo smartphone Galaxy XCover7 Pro e ben 10.100 mAh per l tablet Galaxy Tab Active5 Pro. Quest’ultimo permette di raddoppiare l’autonomia acquistando una batteria secondaria che l’utente può sostituire a caldo, senza dover spegnere il dispositivo e senza interrompere il lavoro in corso.

Nessun problema nemmeno per i collegamenti: entrambi supportano la connettività 5G, con una SIM fisica più una eSIM digitale, oltre al Wi-Fi 6. A questi il tablet aggiunge anche la tecnologia NFC frontale per autenticazione, tracciamento e pagamenti in mobilità.

Per comunicare, parlare e lavorare anche in ambienti rumorosi, questi due Galaxy rugged mettono a disposizione speaker potenziati con riduzione del rumore anti-feedback. Invece la funzione Vision Booster aumenta la visibilità all’aperto.

Anche in questi due dispositivi professionali il costruttore mette a disposizione la sicurezza di Samsung Knox Vault e le funzioni di intelligenza artificiale AI già apprezzate nei dispositivi Galaxy tradizionali. Tra queste Cerchia e Cerchia in collaborazione con Google, Gomma Oggetto, Assistente Disegno e altre ancora.

Disponibilità e prezzi

Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro saranno disponibili da maggio. Galaxy XCover7 Pro a partire da 619,90€ mentre Galaxy Tab Active5 Pro a partire da 699€.