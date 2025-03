OpenAI prevede di triplicare i ricavi quest’anno

Pubblicità

OpenAI prevede un futuro roseo per la società, con i ricavi che addirittura triplicheranno già in questo 2025, raggiungendo i 12,7 miliardi di dollari. Microsoft, principale investitore e partner strategico di OpenAI, ha registrato 13 miliardi di dollari di entrate ricorrenti annuali nel quarto trimestre, segnando un incremento del 175% rispetto all’anno precedente.

All’inizio di questa settimana, OpenAI ha annunciato importanti cambiamenti nel suo management. Il CEO Sam Altman si concentrerà maggiormente su ricerca e sviluppo dei prodotti, lasciando le operazioni quotidiane ad un altro membro del team. Il ruolo di chief operating officer, attualmente ricoperto da Brad Lightcap, verrà esteso per supervisionare sia le attività commerciali che le operazioni giornaliere.

OpenAI, come riporta anche la CNBC, si trova ad affrontare una concorrenza crescente nel settore dell’intelligenza artificiale generativa, proveniente da startup di alto profilo come Anthropic e Perplexity, oltre che dai giganti tecnologici già noti come Google e Microsoft.

Lo scorso mese, SoftBank aveva programmato un investimento di 40 miliardi di dollari in OpenAI, portando la valutazione complessiva a 260 miliardi di dollari, con parte di questi fondi che dovrebbero essere destinata a Stargate, la joint venture tra SoftBank, OpenAI e Oracle annunciata dal presidente Donald Trump.

Martedì scorso, OpenAI ha inoltre comunicato l’introduzione della generazione di immagini integrata in ChatGPT. Tale funzionalità è già disponibile per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro e Team, nonché per gli utenti del livello gratuito che utilizzano il modello OpenAI 4o. Secondo l’azienda, presto anche gli utenti di ChatGPT Enterprise ed Edu avranno accesso a questa nuova funzione.

Ricordiamo che per l'elevata domanda degli utenti per le immagini generate con ChatGPT la società ha ridotto la disponibilità di questa funzione per gli utenti gratuiti.