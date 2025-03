Lo stato di WhatsApp prende vita con la musica

Pubblicità

WhatsApp ha iniziato ad attivare una funzionalità che permette agli utenti di includere brevi clip di musica e brani negli aggiornamenti di stato, possibilità che agli utenti più anziani ricorderà quanto era possibile fare ai tempi delle comunità virtuali di Myspace.

“Lo stato di WhatsApp è un modo per condividere i momenti più importanti con amici e familiari, perché non accompagnarli con la colonna sonora perfetta?” spiega Meta. “Ora puoi farlo aggiungendo musica agli aggiornamenti allo stato”.

Quando si crea uno stato (Aggiornmenti > Stato), si vedrà l’icona di una nota musicale nella parte superiore dello schermo. Basterà toccarla per accedere a una libreria di canzoni a disposizione, dai successi del momento alle intramontabili, fino al tormentone che non riusciamo a toglierci dalla testa. È possibile scegliere la parte del brano di nostro interesse, fino a 15 secondi per una foto e fino a 60 secondi per un video.

Gli sviluppatori riferiscono di una libreria con “milioni di canzoni tra cui scegliere” tenendo conto di brani popolari in base alla nazionalità dell’utente. Lo stato è crittografato end-to-end, pertanto WhatsApp non può vedere cosa condividiamo e quali canzoni vengono aggiunte allo stato.

Il colosso dei social riferisce che l’implementazione è in corso a livello globale, ma che la novità non appare a tutti subito. “Implementeremo questa funzione a livello globale, estendendola nelle prossime settimane”, ha riferito in un comunicato Meta.

La musica che è possiible aggiungere allo stato si basa su musica con licenza fornita da Meta; quest’ultima riceve informazioni anonime su quali canzoni abbiamo aggiunto allo stato allo scopo “di assicurarsi di poter pagare i titolari dei diritti musicali”.

what @edsheeran said you can now add music to your WhatsApp Status. find the Perfect song for every mood 🫶 pic.twitter.com/0zPluYlOCO — WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2025

Da tempo in WhatsApp è possiible creare e condividere aggiornamenti di stato, condividendo foto e video che resteranno visibili per 24 ore. Cliccando su stato > Il mio stato > Foto e video si possono selezionare foto e video, aggiungere didascalie ed emoji alle didascalie.

