Stargate è il colosso AI creato da OpenAI e SoftBank

Pubblicità

Nella corsa accelerata degli investimenti AI il progetto Stargate annunciato da Donald Trump colpisce per l’ingente ammontare di denaro e per i nomi coinvolti: OpenAI, SoftBank e Oracle investiranno inizialmente 100 miliardi di dollari per costruire data center AI negli USA, ma al progetto partecipano tutti i nomi più importanti del settore con l’obiettivo di arrivare a 500 miliardi di investimenti entro il 2029.

L’annuncio congiunto precisa che si tratta di un investimento strategico per gli USA, sia in campo tecnologico che economico, con la previsione di creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro in USA.

“Stargate Project è una nuova società che intende [costruire, ndr] una nuova infrastruttura AI per OpenAI negli Stati Uniti.

Sempre nelle dichiarazioni iniziali il progetto assume una importanza strategica globale:

“Questa infrastruttura garantirà la leadership americana nell’intelligenza artificiale, creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro americani e genererà enormi benefici economici per il mondo intero. Questo progetto non solo supporterà la reindustrializzazione degli Stati Uniti, ma fornirà anche una capacità strategica per proteggere la sicurezza nazionale dell’America e dei suoi alleati”

All’annuncio del Presidente Trump erano presenti Sam Altman di OpenAI, il leggendario investitore e imprenditore Masayoshi Son di SoftBank e Larry Ellison di Oracle. Tra i soci iniziali rientra anche il fondo MGX, mentre ARM, Microsoft e Nvidia partecipano come partner tecnologici.

I soci principali sono SoftBank e OpenAI, mentre Masayoshi Son sarà presidente di Stargate Project. Come parte dell’accordo Oracle, Nvidia e OpenAI collaboreranno per costruire e gestire questo sistema di computer distribuito tra più data center che saranno costruiti in varie località degli USA.

Il primo dei data center AI, che alcuni indicano come fabbriche o gigafactory AI, sarà un impianto già esistente di Oracle in Abilene Texas: potrebbe raggiungere la potenzia di quasi 1 gigawatt entro la metà del 2026. Le società coinvolte nel progetto Stargate stanno già valutando altri siti potenziali per nuove installazioni. Si prevede che Stargate potrà contare fino a 20 data center negli USA entro il 2029.

Tra le prime disposizioni di Trump nella sua seconda presidenza USA la revoca dell’ordine esecutivo sull’AI responsabile firmato dal presidente uscente Biden. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.