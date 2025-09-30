OpenAI sfida Amazon, presto anche TikTok

Secondo gli esperti l’Intelligenza Artificiale cambierà tutto e la strategia di OpenAI sembra confermarlo in pieno puntando a sfidare direttamente due delle piattaforme online più ricche per utenti e fatturato: Amazon e presto sembra anche TikTok.

Comprare senza uscire da ChatGPT

Nel corso degli anni molti hanno tentato di replicare o proporre alternative al negozio online più grande al mondo di Amazon: il nuovo sfidante OpenAI punta a riuscirci introducendo per la prima volta gli acquisti diretti all’interno di ChatGPT, sia online che via app.

Grazie all’assistenza dell’AI gli utenti non dovranno più inserire il nome o le parole chiave del prodotto desiderato, per poi scorrere un lungo elenco di alternative da esaminare tra cui scegliere. Direttamente nel campo di inserimento del prompt in ChatGPT l’utente può digitare direttamente una descrizione di ciò che desidera, inclusi dettagli, caratteristiche e anche la somma che intende spendere.

ChatGPT individua i prodotti che corrispondono alla descrizione all’interno dei cataloghi di Etsy e anche nelle offerte dei commercianti che usano la piattaforma Shopify. I prodotti selezionati da AI in base alla descrizione dell’utente sono visualizzati tramite Instant Checkout con tanto di tasto Buy – Compra.

L’utente può scegliere di pagare tramite la carta di credito associata al proprio account OpenAI, o un altro metodo alternativo di pagamento. Tutto funziona grazie all’Agentic Commerce Protocol creato in collaborazione da OpenAI e Stripe. Come avviene per la stragrande maggioranza delle nuove funzioni AI, il lancio parte dagli USA ma la società ha già anticipato che nel tempo sarà estesa ad altri commercianti, piattaforme e anche in altre nazioni.

OpenAI sfiderà anche TikTok con video AI e un social dedicato

Mentre gli acquisti in ChatGPT sono una funzione ufficiale già disponibile in USA, secondo le anticipazioni di Wired, OpenAI sta lavorando a una piattaforma social per condividere video generati con l’AI Sora 2, anche questa attesa in arrivo.

Mentre TikTok e gli altri social permettono agli utenti di attingere foto e video direttamente dal rullino del proprio smartphone, il social di OpenAI permetterà di pubblicare esclusivamente video generati dall’AI Sora 2. Gli utenti potranno generare e pubblicare video con lunghezza massima di 10 secondi, ma questo limite di lunghezza potrebbe essere diverso per chi userà direttamente Sora 2 al di fuori del social.

Solo gli utenti che procederanno con l’autenticazione potranno generare e pubblicare video che includono la propria immagine. Quando l’immagine di un utente viene impiegata nei video generati da altri, anche non pubblicati, OpenAI invierà una notifica. In questo modo, per chi lo desidera, sarà sempre possibile bloccare la visualizzazione della propria immagine all’interno dei video generati da Sora 2.

