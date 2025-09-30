Per macOS Tahoe e non solo, sette bellissimi sfondi 4K

Tra le novità di macOS 26 Tahoe, nuovi bellissimi salvaschermo e sfondi. Tra i nuovi sfondi richiamabili andando su Impostazioni di Sistema > Sfondo nella sezione “Paesaggi naturali”, abbiamo: “Tahoe di giorno”, “Tahoe di mattina”, “Tahoe di sera” e “Tahoe di notte”, riferimenti al lago Tahoe, un grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada negli Stati Uniti, situato nel confine tra la California e il Nevada, quello che è anche il nome in codice di macOS 26.

Se i nuovi sfondi inclusi di serie da Apple nell’ultimo sistema operativo non vi bastano, in questo articolo segnaliamo altri sette sfondi gratuiti con risoluzione 4K che potete scaricate e sfruttare sul vostro Mac.

Seawaves on Sands (onde del mare sulla sabbia)

Questo sfondo mostra una vista area mozzafiato di onde oceaniche che si infrangono sulla riva, una miscela di rilassanti tonalità azzurre e tonalità calde della terra, utile per dare una rinfrescata alla Scrivania.

Link per il download

White Flowers in Bloom (fiori bianchi che sbocciano)

Un primo piano leggermente sfocato di fiori di ciliegio bianchi e rosa chiaro che sovrastano un tenue cielo azzurro-verde acqua, un tranquillo e rilassante tocco della delicata arte della natura per il vostro desktop.

Link per il download

Stars and Clouds at Nighttime (stelle e nuvole di notte)

Una vista spettacolare e dettagliata della Via Lattea che si estende nel cielo notturno. Uno sfondo meraviglioso dello spazio profondo, perfetto per chi ama foto a tema “cosmo”.

Link per il download

Silhouette of Golden Gate Bridge (profilo del Golden Gate Bridge di San Francisco)

Una vista suggestiva del ponte sospeso del Golden Gate che si staglia verso uno spettacolare cielo al tramonto, un paesaggio atmosferico urbano sgargiante che evidenzia natura e opera dell’uomo.

Link per il download

Rocks on Lake Tahoe (rocce sulle acque del lago Tahoe)

Questo sfondo ricorda molto da vicino quelli di serie con macOS Tahoe ed è un sereno e luminoso scatto al tramonto delle coste rocciose del lago omonimo. La luce dorata e le calme acque evidenziano la bellezza della natura in questi luoghi.

Link per il download

Antelope Canyon

Un luogo magico, lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sudoccidentali, accessibile solo con visite guidate e a numero chiuso. È l’attrazione principale del Lake Powell Navajo Tribal Park, insieme a un sentiero escursionistico per il Rainbow Bridge National Monument. Lo scatto è affascinante, una vista astratta che evidenzia vortici e morbide curve delle pareti di arenaria immerse in un arancione spettacolare e tonalità violacee.

Link per il download

Aurora Borealis (Aurora Boreale)

Una spettacolare e vivace scatto delle luci del nord (aurora boreale) con il verde che si espande nel cielo scuro e stellato, montagne spolverate di neve e acque turchesi.

Link per il download

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

