Opera si candida a diventare il vostro browser principale, la guida completa

Nel panorama dei browser web, Opera rappresenta un’alternativa interessante e spesso sottovalutata rispetto ai colossi del settore come Chrome, Safari e Edge. Nato in Norvegia nel 1995 (ben 30 anni fa!) Opera ha una lunga storia di innovazione e ha introdotto numerose funzionalità che solo successivamente sono state adottate dalla concorrenza.

Abbiamo partecipato agli Opera Browser Days di Lisbona, dove abbiamo potuto constatare lo stato attuale di Opera e avere alcune anticipazioni sulle funzioni a cui stanno lavorando gli sviluppatori dell’azienda; non possiamo ancora svelare le novità più interessanti, ma vediamo quelli che sono – secondo noi – i principali motivi per cui Opera merita di candidarsi come il vostro browser principale, soprattutto in confronto ai famosi browser made in USA.

Prestazioni ottimizzate e consumo di risorse ridotto

Una delle lamentele più comuni riguardo Chrome è il suo notorio appetito per la RAM. Opera, pur essendo basato su Chromium (lo stesso motore di rendering di Chrome ed Edge), è significativamente più efficiente nella gestione delle risorse. Test indipendenti hanno dimostrato che Opera consuma fino al 30% di memoria in meno rispetto a Chrome con lo stesso numero di schede aperte.

Questa efficienza si traduce in computer più reattivi anche con molte schede aperte, minor surriscaldamento del dispositivo e maggiore durata della batteria sui portatili e avvio più rapido del browser. Non è raro trovare utenti che, passando da Chrome a Opera, notano immediatamente come il proprio computer sembri improvvisamente “ringiovanito”, con una reattività che ricorda i primi giorni di utilizzo.

Aria: l’intelligenza artificiale integrata nel browser

Opera ha fatto un passo avanti significativo con l’introduzione di Aria, un assistente AI integrato direttamente nel browser (e da questa settimana anche in Opera Mini) che comprende diversi modelli compresi ChatGPT, Gemini e Imagen 3. A differenza di Chrome ed Edge, dove le funzionalità di AI sono ancora limitate o richiedono estensioni, Opera offre un’esperienza nativa e senza interruzioni.

Aria può interagire direttamente con il contenuto delle pagine web che stai visualizzando, permettendoti di fare domande specifiche sul testo, generare riassunti di articoli lunghi, o addirittura creare contenuti basati su ciò che stai leggendo. Puoi chiedere ad Aria di spiegare concetti complessi, tradurre porzioni di testo, o aiutarti a comporre email o messaggi, il tutto senza mai lasciare la pagina su cui stai lavorando.

L’integrazione è così fluida che puoi semplicemente evidenziare un testo e chiedere ad Aria di elaborarlo, senza dover copiare e incollare in interfacce separate. Questo approccio è notevolmente più efficiente rispetto alle soluzioni frammentate offerte dalla concorrenza e rappresenta un vero e proprio salto di qualità nell’esperienza di navigazione quotidiana.

Tab Islands: una migliore organizzazione delle schede

Opera One ha introdotto un concetto innovativo chiamato Tab Islands (isole di schede) che reinventa completamente il modo in cui gestiamo le molteplici schede aperte. Invece di presentare tutte le schede in una singola fila orizzontale che diventa rapidamente ingestibile, Opera raggruppa automaticamente le schede correlate in “isole” distinte.

Queste isole si espandono e contraggono fluidamente con un semplice clic, permettendoti di concentrarti su un gruppo di schede alla volta mantenendo gli altri gruppi facilmente accessibili ma non invasivi. Ad esempio, potresti avere un’isola per la ricerca di un viaggio (con schede relative a voli, hotel e attrazioni), un’altra per il lavoro, e un’altra ancora per l’intrattenimento.

A differenza dei gruppi di schede di Chrome, che rimangono piuttosto rudimentali e manuali, le Tab Islands di Opera offrono un’intelligente organizzazione automatica che impara dalle tue abitudini di navigazione. Il sistema riconosce quali schede sono correlate e le raggruppa naturalmente, riducendo drasticamente il disordine visivo e il sovraccarico cognitivo.

Inoltre, il design adattivo dell’interfaccia garantisce che le Tab Islands si ridimensionino e riorganizzino in modo intelligente man mano che aggiungi altre schede o attivi nuove funzionalità, mantenendo sempre l’area di navigazione ordinata e intuitiva.

Strumenti integrati che evitano la necessità di estensioni

A differenza di Chrome ed Edge, che per molte funzionalità richiedono l’installazione di estensioni di terze parti (che consumano ulteriori risorse), Opera offre fin dall’installazione numerosi strumenti essenziali. Primo fra tutti, include una VPN gratuita e illimitata che non richiede registrazione, abbonamenti o limiti di dati. Questo permette di navigare in modo più sicuro sulle reti Wi-Fi pubbliche e di accedere a contenuti con restrizioni geografiche senza installare software aggiuntivi.

Il blocco pubblicità nativo di Opera è un altro punto di forza considerevole. È efficiente e non richiede estensioni aggiuntive, migliorando non solo la privacy ma accelerando sensibilmente il caricamento delle pagine e riducendo il consumo di dati. Questo rappresenta un vantaggio sostanziale rispetto a Chrome che, per ovvi motivi commerciali legati al business pubblicitario di Google, non intende integrare nativamente un ad-blocker. La differenza nella velocità di caricamento delle pagine è spesso impressionante, soprattutto su siti ricchi di pubblicità invasive.

La sidebar di Opera permette poi di accedere a WhatsApp, Telegram, Instagram, Spotify e altri servizi direttamente dal browser, senza dover passare continuamente tra app o schede. Questa funzionalità è particolarmente utile durante il lavoro o lo studio, consentendo di rimanere connessi senza interruzioni eccessive. Anche gli strumenti per catturare schermate di intere pagine o sezioni specifiche sono integrati nativamente, con possibilità di annotazione immediata, senza necessità di software o estensioni addizionali.

Privacy e sicurezza come priorità

Mentre Google Chrome è notoriamente associato alla raccolta dati per scopi pubblicitari e Microsoft Edge non è da meno, Opera ha adottato un approccio più orientato alla privacy dell’utente. Il blocco dei tracker è attivato per impostazione predefinita e la modalità di navigazione privata è più completa, includendo l’uso automatico della VPN per una protezione a 360 gradi.

Opera blocca inoltre automaticamente le tecniche invasive spesso usate per tracciare gli utenti attraverso il web. Gli avvisi di sicurezza integrati proteggono da siti di phishing e malware in modo proattivo, avvisando l’utente prima che possa incorrere in minacce. La filosofia europea di Opera, più orientata alla protezione dei dati personali rispetto all’approccio statunitense di Google, Apple e Microsoft, si riflette chiaramente nelle politiche di privacy del browser.

Flow: la sincronizzazione semplificata

Una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti Opera è Flow, un sistema che permette di condividere contenuti tra dispositivi in modo incredibilmente intuitivo. A differenza dei sistemi di sincronizzazione di Chrome ed Edge, Flow funziona essenzialmente come una chat con sé stessi: basta inviare link, immagini, note o file e questi saranno istantaneamente disponibili su tutti i dispositivi con Opera installato.

Questa modalità risulta molto più naturale e diretta rispetto ai metodi offerti dalla concorrenza, soprattutto per trasferire rapidamente informazioni tra smartphone e computer. Non serve copiare e incollare link in email o messaggi, né utilizzare servizi di terze parti. Flow mantiene tutto crittografato e accessibile solo all’utente, combinando comodità e privacy.

Personalizzazione avanzata

Opera offre un livello di personalizzazione superiore rispetto a Chrome ed Edge, permettendo agli utenti di adattare l’esperienza di navigazione alle proprie preferenze. È possibile scegliere tra diversi layout dell’interfaccia e personalizzare completamente la pagina iniziale con sfondi, widget e feed di notizie personalizzati secondo i propri interessi.

La posizione e il contenuto della barra delle schede possono essere modificati a piacimento, così come è possibile creare temi personali o scegliere tra una vasta libreria di opzioni predefinite. La configurazione di gesti del mouse e scorciatoie da tastiera personalizzate rende l’esperienza ancora più fluida e adattata alle proprie abitudini. Questa flessibilità consente di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze, piuttosto che dover adattare le proprie abitudini al browser.

Anche la possibilità di dividere lo schermo e mostrare contemporaneamente due schede risulta particolarmente utile durante lo studio, il lavoro o le ricerche, e ci permette di ottimizzare lo spazio risparmiando tempo nella navigazione.

Workspaces: organizzazione superiore

La funzione Workspaces di Opera permette di organizzare le schede in gruppi tematici separati, creando ambienti distinti per diverse attività come lavoro, vita personale, studio, o progetti specifici. Questo sistema mantiene ordine anche con decine di schede aperte contemporaneamente, permettendo di passare rapidamente da un contesto all’altro senza confusione.

Questa funzionalità, implementata in modo più intuitivo rispetto alle soluzioni simili di Chrome ed Edge, aumenta notevolmente la produttività evitando la dispersione dell’attenzione e la mescolanza di contenuti appartenenti a sfere diverse della vita digitale. Per chi lavora su progetti multipli o semplicemente desidera separare nettamente la navigazione lavorativa da quella personale, Workspaces rappresenta una soluzione elegante ed efficace.

In conclusione

Opera rappresenta un’alternativa seria e vantaggiosa rispetto ai browser dominanti nel mercato. Combinando l’efficienza delle risorse, gli strumenti integrati, una maggiore attenzione alla privacy e funzionalità esclusive come Flow e la sidebar personalizzabile, Opera offre un’esperienza di navigazione superiore per molti tipi di utenti.

La sua natura cross-platform e la sincronizzazione perfetta tra dispositivi lo rendono una scelta eccellente per chi utilizza sia computer che dispositivi mobili. Inoltre, per casi d’uso specifici, le versioni specializzate come Opera GX (per gamer), Opera Air (per ridurre le distrazioni) o Opera Mini (per connessioni lente) offrono soluzioni su misura che Chrome ed Edge semplicemente non contemplano.

Se siete stanchi del consumo eccessivo di risorse di Chrome o delle crescenti intrusioni di Edge, dare una chance a Opera potrebbe rivoluzionare positivamente la vostra esperienza di navigazione quotidiana, combinando il meglio della compatibilità di Chromium con innovazioni esclusive e un approccio più rispettoso dell’utente. In un’epoca in cui passiamo gran parte della nostra vita digitale all’interno di un browser, scegliere quello giusto può fare una differenza sostanziale nella nostra produttività e soddisfazione quotidiana.

Coming soon… un operatore tutto per noi!

Particolarmente interessante l’operatore AI che sarà implementato in un prossimo aggiornamento del browser Opera, del quale abbiamo potuto testare in anteprima la potenza. Grazie al nuovo operatore possiamo fare delle richieste complesse, come ricerche, acquisti e consegne, e molto altro, lasciando che il sistema faccia tutto da solo.

Vedremo aprirsi pagine web, campi compilarsi in autonomia, tasti premersi come se avessimo un’assistente personale che fa il lavoro per noi. E alla fine, senza neanche un click, il risultato è pronto. Una funzione sorprendente che non vediamo l’ora di poter usare non appena disponibile!