Youtube, stop allo spaccatimpani con consistent audio

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, YouTube Music introduce finalmente una funzione molto attesa: il livellamento del volume tra i brani. Si chiama Consistent Volume, ed è pensata per evitare che un pezzo registrato più “forte” di un altro faccia sobbalzare mentre si ascolta musica in cuffia.

Spotify, Apple Music, Tidal e praticamente tutti i principali servizi di streaming offrono da tempo un’opzione per mantenere il volume coerente tra una traccia e l’altra. La sua assenza su YouTube Music era uno dei difetti più evidenti del servizio, specie per chi ascolta playlist miste, con brani di epoche o generi diversi. Una situazione che specialmente su un servizio come Youtube è molto frequente.

Quando attiva, la funzione “Consistent Volume” normalizza automaticamente il livello sonoro dei brani. Non c’è un intervento drastico sulla dinamica ma abbastanza da rendere più fluido l’ascolto continuo.

Per attivarla:

Entrare nelle impostazioni dell’app YouTube Music

Accedere ad Audio

Attivare Consistent volume

Al momento sembra che l’opzione funzioni solo quando l’audio viene riprodotto attraverso gli speaker del telefono o cuffie collegate direttamente, mentre è disattivata in presenza di output Bluetooth, probabilmente per motivi tecnici legati all’elaborazione del segnale audio.

La funzione sta arrivando sia su Android che su iOS, ma al momento è in fase di rollout graduale. Quindi se non la vedi subito nelle impostazioni non preoccuparti: è questione di giorni.

Questa novità non rivoluziona l’app, ma la rende finalmente un più competitiva con alla concorrenza. È anche un segnale positivo: Google continua a investire su YouTube Music, pr provare a spingerla verso Spotify e Apple Music.

Con l’arrivo del supporto a podcast e alle playlist collaborative, e ora con un miglioramento dell’esperienza d’ascolto quotidiana, YouTube Music sta lentamente cercando di colmare il gap. Ora non resta che sperare che arrivi anche il supporto completo a lossless audio… magari prima del 2030.