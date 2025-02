Opera Air trasforma il caos di Internet in calma e benessere

Pubblicità

Opera lancia Opera Air, il primo browser concepito per migliorare attivamente il benessere, mantenendo ovviamente la sicurezza e le complete funzionalità del browser che in molti conoscono da tempo.

Il nuovo browser integra direttamente nell’esperienza online strumenti di mindfulness, quali esercizi di respirazione, meditazione, toni binaurali, sessioni di stretching e citazioni motivazionali. Il tutto si accompagna a un design minimalista in stile scandinavo e a un’interfaccia utente caratterizzata da un raffinato effetto vetro satinato.

In questo modo, Opera Air consente agli utenti di prendersi anche delle pause durante la giornata, grazie a funzionalità come “Prenditi una Pausa” e “Boost”. La prima guida l’utente attraverso esercizi di respirazione, meditazione e una scansione corporea completa, con durate variabili da 3 a 15 minuti.

La funzione “Boost”, invece, sfrutta i toni binaurali, una tecnica in cui due frequenze leggermente differenti riprodotte separatamente in ciascun orecchio generano una terza frequenza percepita dal cervello. In questo modo il browser induce stati di rilassamento, concentrazione o meditazione.

Tra i Boost disponibili quello per la Creatività, la Concentrazione Energizzata, il Rilassamento Profondo e persino uno dedicato a facilitare il ricordo dei sogni. In ciascuna modalità è possibile regolare il volume delle frequenze, dei suoni naturali e della musica di sottofondo, con la possibilità di scegliere la propria musica preferita e impostare la durata da 15 minuti fino a tempi indefiniti.

In Opera Air la mindfulness si integra in modo non invasivo con l’esperienza di navigazione internet: gli utenti possono continuare a lavorare o navigare mentre ascoltano, ad esempio, il Boost “Calma Concentrata”, che utilizza toni Alpha a 8Hz, accompagnati da musica soft e suoni della natura, per raggiungere uno stato di calma e concentrazione ideale durante il lavoro o la lettura. Si può scaricare da questa pagina.

Negli scorsi giorni Opera ha aggiornato il browser per iPhone e iPad con il widget per controllarlo.