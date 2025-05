OPPO A5 Pro 5G e 4G, stile e resistenza per l’uso quotidiano e outdoor

OPPO ha ufficializzato due nuovi smartphone, l’A5 Pro 5G e l’A5 Pro 4G. Si tratta di dispositivi progettati per rispondere alle esigenze di chi cerca affidabilità e connettività, pur con un occhio al portafoglio, senza rinunciare a un comparto tecnico bilanciato e a funzionalità sviluppate per contesti come eventi all’aperto, viaggi e situazioni di rete congestionata. Ecco quali.

Entrambi i modelli offrono una struttura robusta e certificazioni di resistenza particolarmente elevate. Oltre alle certificazioni IP66, IP68 e IP69 per la protezione da polvere e immersioni, entrambi gli smartphone sono certificati secondo lo standard Military-Grade Shock Resistance, quindi adatti a scenari d’uso impegnativi come concerti, spiagge e ambienti naturali. Insomma, terminali che si preparano al meglio per l’estate ormai imminente.

Il modello OPPO A5 Pro 5G, disponibile nelle colorazioni Black Brown e Olive Green, quest’ultima rifinita in pelle vegana, ha misure di circa 164,82 x 75,53 x 7,76 mm di spessore, almeno per la versione Black Brown, e 7,86 mm per la versione Olive Green. Il peso, anch’esso variabile, è rispettivamente di 194 e 196 grammi.

Al suo interno è presente un processore MediaTek Dimensity 6300 a otto core, affiancato da una GPU ARM Mali-G57 MC2. La memoria è da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di archiviazione interna di tipo UFS 2.2, espandibile tramite scheda di memoria, mentre il display è un LCD da 6,67 pollici con risoluzione di 1604 × 720 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1000 nit alla luce del sole. Lo schermo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i Xensation α.

Sul fronte fotografico, l’A5 Pro 5G integra una fotocamera posteriore principale da 50 MP con apertura f/1.8, affiancata da un secondo sensore monocromatico da 2 MP, con la camera frontale da 8 MP.

A livello di autonomia propone una batteria ha una capacità tipica di 5800 mAh e supporta la ricarica rapida da 45W con tecnologia SUPERVOOC, compatibile anche con protocolli di ricarica rapida PD.

OPPO A5 Pro 4G

Se si guarda, invece, al modello OPPO A5 Pro 4G, propone un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen1, con GPU Adreno 610. Disponibile nelle colorazioni Black Brown e Feather Blue (quest’ultima caratterizzata da una finitura cangiante OPPO Glow), ha dimensioni analoghe al modello 5G: 164,82 mm di altezza, 75,53 mm di larghezza e 7,76 mm di spessore, per un peso di circa 194 grammi. Anche in questo caso troviamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna (UFS 2.1), con possibilità di espansione.

Il display è sempre un LCD da 6,67 pollici con risoluzione 1604 × 720 pixel, ma con una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. Anche qui la luminosità arriva fino a 1000 nit sotto la luce solare. La protezione del vetro frontale è affidata a una combinazione di AGC DT-Star D+ e Corning Gorilla Glass 7i. Il comparto fotografico è identico a quello del modello 5G, sia sul retro (50 MP + 2 MP) che sul fronte (8 MP), ma arricchito da modalità di scatto aggiuntive come HI-RES e Hypertext. Per i video, è supportata la registrazione fino a 1080p a 60 fps sul posteriore e 1080p a 30 fps sul frontale, con funzionalità avanzate di slow motion e dual-view.

Prezzi e disponibilità

OPPO A5 Pro 5G e 4G sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 279,99 € e 229,99 €. Si acquistano anche su Amazon, a prezzi già inferiori rispetto ai listini originali.

