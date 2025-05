ChargePoint e Eaton, partnership per la ricarica di veicoli elettrici

ChargePoint, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici (EV), e Eaton, impresa specializzata nella gestione intelligente dell’energia elettrica, hanno annunciato una collaborazione finalizzata ad accelerare e semplificare l’attuazione di un’infrastruttura per la ricarica di EV negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Le due aziende integreranno soluzioni per conseguire questo obiettivo sviluppando congiuntamente nuove tecnologie che portino avanti le funzionalità V2X e per la ricarica bidirezionale – consentendo agli EV di agire come fonte di energia elettrica per abitazioni, edifici e altro ancora.

Le due aziende hanno riferito di voler creare un ecosistema completo per la ricarica degli EV – offrendo servizi tecnici, infrastruttura elettrica e impianti di ricarica degli EV nonché soluzioni chiavi in mano che consentiranno l’elettrificazione del trasporto, dai veicoli alle colonnine di ricarica alle reti elettriche.

Obiettivo di ChargePoint e Eaton è semplificare “l’acquisto, la progettazione e l’attuazione di progetti per la ricarica degli EV”, offrendo soluzioni congiunte “per gestire i requisiti relativi all’energia elettrica nei vari siti, ottimizzare l’infrastruttura e migliorare l’affidabilità a un costo ridotto”.

La collaborazione di ChargePoint con Eaton e vari OEM nel settore automotive renderà possibile l’integrazione degli impianti di ricarica, dell’infrastruttura e degli EV, gestita sulla piattaforma software cloud ChargePoint.

Sono già disponibili online informazioni riguardanti le soluzioni disponibili per l’infrastruttura e la ricarica di EV, che affrontano vari scenari di ricarica – parchi macchine, luoghi di lavoro, proprietà immobiliari commerciali, rifornimento e comodità delle operazioni, strutture residenziali e condominiali nonché esigenze di ricarica per il trasporto pubblico.

Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.