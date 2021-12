OPPO Find X3 Pro al prezzo più basso su Amazon, solo 779 euro

OPPO Find X3 Pro verrà ricordato come una delle ammiraglie più apprezzate di tutto il 2021. L’unico aspetto che ha frenato probabilmente gli entusiasmi è stato il prezzo di ben oltre 1000 euro. Adesso, però, Amazon lo mette in super sconto a 779 euro. E’ il momento di acquistarlo. Per farlo cliccate direttamente a questo indirizzo.

Il primo elemento da sottolineare è sicuramente l’ampio display di questo dispositivo, OLED da 6,7 pollici, con risoluzione QuadHD, e un refresh rate pazzesco, pure dinamico che varia da 120Hz a 5HZ, ottimizzato dunque per l’utilizzo che se ne fa, dai giochi alla lettura degli ebook. A livello di memoria propone una ROM da 256 GB e una RAM da 12 GB, dunque un mostro di potenza, che certamente restituisce un’esperienza massimamente fluida, tra le più fluide del settore.

A bordo troviamo ovviamente il processore Qualcomm 888 con 13 band 5G supportate in tutto il mondo, mentre a livello di alimentazione vi è una batteria interna da 4500 MhA che può essere caricata da un alimentatore WOOC da 65 Watt e AirWook da 30 Watt per arrivare al 100% in appena 80 minuti.

Find X3 Pro è dotato di una quadrupla fotocamera rivoluzionaria. Si tratta, inoltre, del primo smartphone Android con doppia fotocamera primaria (Grandangolare e Ultra Grandangolare 50MP) con doppio sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di sfruttare una gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. A bordo anche obiettivo da 3 MP per realizzare foto in super macro con ingrandimento fino a 60x. Tutti i dettagli li trovate nella nostra pagina di presentazione.

Oppo Find X3 Pro è si trova al momento al prezzo più basso su Amazon, dato che passa dai 1149 di listino ad appena 779 euro. Clicca qui per acquistarlo. Se ordinato nelle prossime ore arriva prima di Natale.