Oppo Find X3 e Oppo Find X3 Pro, tutto quel che c’è da sapere

Oppo Find X3 è ormai realtà a pochi minuti dalla presentazione, con il terminale già svelato in alcuni video e foto ufficiali, che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Ecco come è fatto e cosa aspettarsi.

L’evento che sarà trasmesso live nel primissimo pomeriggio dell’11 marzo darà finalmente luce alla famiglia di Oppo Find X3, che secondo i piani dovrebbe comporsi del modello top di gamma, l’Oppo Find X3 Pro, accanto ai modelli Lite e neo. Ci sono anche voci per una quarta versione con processore Snapdragon 870 esclusivo per il mercato cinese, ma probabilmente verrà introdotto in un evento separato.

Parlando delle due non ammiraglie, il Lite è probabilmente un Oppo Reno 5 5G ribattezzato, mentre il Neo potrebbe essere il Reno 5 Pro+ 5G che ha un chipset Snapdragon 865 e una lente periscopica sul retro.

Il predecessore di Find X3 Pro era dotato di un enorme schermo da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto HDR10+ e risoluzione QHD+. L’imminente ammiraglia dovrebbe corrispondere principalmente a queste specifiche, ma avrà un pannello LTPO con aggiornamento adattivo tra 5Hz e 120Hz.

Secondo un leakster, il pannello è prodotto da Samsung Display e sarà il primo per un telefono non coreano, poiché anche il Galaxy S21 utilizza la stessa tecnologia. A parte questo, la risoluzione sarà la stessa del predecessore, così come i bordi leggermente curvi.

Un rapporto ha suggerito che Sony sta lavorando a un sensore per fotocamera personalizzato per Find X3 Pro e si chiamerà IMX789, anche se diversamente altri rumor accreditano lo smartphone di una unità IMX766, già individuata nel Reno5 Pro+: uno per il sensore principale, l’altro per la fotocamera ultrawide. L’Oppo Find X3 Pro salterà l’obiettivo del periscopio e probabilmente introdurrà una fotocamera teleobiettivo standard con zoom ottico fino a 3x.

L’aspetto è sempre soggettivo, ma è facile essere d’accordo sul fatto che Find X2 Pro è stato uno dei telefoni più belli del 2020. Oppo ha sempre cercato di creare telefoni dal design ottimale e Find X3 Pro sarà sicuramente dotato anche di un design straordinario. Le foto confermano queste prime impressioni.

Lato camera proporrà un rileievo posteriore raccordato su tutti e quattro i lati, che lo renderà sicuramente facile da distinguere, e che potrebbe anche offrire vantaggi in termini di usabilità.

L’Oppo Find X2 Pro non aveva alcuna ricarica wireless e, si spera, il produttore la inserirà in Find X3 Pro. Lato batteria ci si aspetta una unità da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W tramite USB-C.

Ancora, il terminale dovrebbe vantare Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e 5G, e altre specifiche da top di gamma. L’ultima incognita è il prezzo e il contenuto della confezione al dettaglio. Tra qualche ora aggiorneremo l’articolo con tutte le novità ufficiali.

Ne sapremo di più nel primissimo pomeriggio di oggi. [articolo in aggiornamento]

Live dalla presentazione

Presentato dalle note e dall’intervista di Hans Zimmer, il nuovo Find X3 Pro mostra il suo schermo curvo da 6,7″ e il retro che ospita tutto l’apparato di ripresa contenuto in una singola superficie.

E punta sul colore.

RcRcvo Ecco le fotocamere a bordo

E quelle dedicato alle riprese macro con un flash anulare incorporato (in un cosi’ poco spazio)

Il trattamento del colore è al primo posto tra le opzioni foto e video di Oppo Find X3 Pro

Ovviamente con il supporto dell’Intelligenza artificiale e con l’aiuto HDR Raw a 10 bit, modalita cinematica, supporto HDR, compatibile con dispositivi SDR, AI Palete per riconoscere il profilo colore e con la possibilità di trasferirlo da una filmato all’altro.

Oppo ha pensato anche a chi problemi di riconoscimento dei colori con specifiche sindromi (CVD) per aiutarlo ad interpretare correttamente il mondo reale.

Le caratteristiche che rendono possibile la qualità di gestione del colore su Oppo Find X3 sono nella particolarita degli obiettivi, nell’uso dell’intelligenza articiale nell’uso delle riprese video notturne o nei selfie in modalità notturna.

Il refresh rate e dinamico e va da 120Hz a 5HZ, ottimizzato dai giochi alla lettura degli ebook.

A bordo troviamo ovviamente il processore Qualcomm 888 con 13 band 5G supportate in tutto il mondo.

L’alimentazione è al primo piano e la batteria interna da 4500 MhA puo essere caricata da un alimentatore WOOC da 65 Watt e AirWook da 30 Watt che carica il telefono al 100% in 80 minuti.

A bordo troviamo Android 11 e l’ultima versione di ColorOS di Oppo.

L’audio gestisce Dolby Atmos che si adatta intelligemente all’ambiente circostante e Oppo Relax 2.0 genera dei suoi rilassanti per chi viaggia anche con la mente con la registrazione dei suoni delle città per trasportarvi in tutto il mondo.

Oppo ha collaborato con Google per creare dei comandi per l’Assistente in grado di accedere a funzioni e attività programmate dello smartphone.