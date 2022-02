OPPO presenta i nuovi smartphone Find X5 Series

OPPO ufficializza finalmente la sua nuova serie flagship OPPO Find X5, che combina un design premium a un’esperienza di imaging di classe superiore. Ecco tutte le caratteristiche dei tre terminali appena presentati.

OPPO ha voluto concentrarsi, oltre che sul design, anche sulle qualità multimediali della sua serie Find X5. Il modello top di gamma, infatti, vanta una modalità 4K Ultra Night Video grazie alla presenza di una NPU dedicata all’imaging, chiamata MariSilicon X. Basato su un processo costruttivo a 6 nm, MariSilicon X racchiude massima potenza di calcolo AI per un risultato che, secondo l’azienda, è 4 volte superiore nella risoluzione dei video notturni.

OPPO Find X5 presenta fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare, entrambe dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, con una dimensione del sensore di 1/1.56″ e pixel binning da 2um. Ancora, OPPO Find X5 Pro è dotato di una fotocamera anteriore da 32MP sempre con supporto al MariSilicon X. Inoltre, sempre il modello top di gamma, vanta funzione AON – Always ON, che consente allo schermo di rimanere illuminato quando necessario, con la possibilità di navigare tra le app attraverso Air Gesture, senza toccare lo smartphone.

a livello estetico, OPPO Find X5 Pro presenta un corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale, e vanta l’utilizzo dei materiali più pregiati. A questo proposito, infatti, presenta una scocca realizzata in vera ceramica, ed oltre ad essere massimamente resistente, è certificato per sopportare spruzzi, acqua e polvere con una classificazione IP68. Il retro è disponibile in due colorazioni: Ceramic White e Glaze Black.

Quanto al display, OPPO Find X5 Pro monta uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici, con una risoluzione WQHD+ e una copertura del 100% della gamma di colori P3. Si tratta di uno schermo a 10-bit, che permette di visualizzare più di 1 miliardo di colori.

Al suo interno, X5 PRO è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 multicore di ultima generazione, mentre per l’autonomia si basa su una batteria a doppia cella da 5000mAh, che garantisce un aumento di potenza di oltre l’11% rispetto al Find X3 Pro. Inoltre, con il supporto della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOCTM 80W, OPPO Find X5 Pro può raggiungere il 50% di carica in soli 12 minuti, e con AIRVOOCTM 50W, si ricarica fino al 100% in modalità wireless in soli 47 minuti.

OPPO Find X5 e Find X5 Lite

Al fianco del modello PRO, anche OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Lite, che si fregiano di un vetro opaco smerigliato e una scocca resistente alle impronte. OPPO Find X5 vanta una finitura sobria, ma sempre premium e sarà disponibile nelle colorazioni White o Black.

OPPO Find X5 presenta anche il sistema di doppia fotocamera IMX766, alimentato da MariSilicon X, un display da 6,5″ a 120Hz con la visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, il supporto per la ricarica SUPERVOOCTM da 80W e la ricarica wireless AIRVOOCTM da 30W.

Con OPPO Find X5 Lite, invece, la società ha voluto spingere sul piano della fotocamera e delle funzioni di imaging potenziate dall’AI. OPPO Find X5 Lite, grazie a funzionalità avanzate, tra cui la modalità Ritratto e il video ritratto Bokeh Flare, si attesta come il device perfetto per scattare ritratti simili a quelli delle fotocamere DSLR.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie OPPO Find X5 sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni a un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,99 € per il modello Find X5 Pro, 999,99 € per il modello Find X5 e 499,99 € per il modello Find X5 Lite. Gli smartphone OPPO sono disponibili su Amazon a questo indirizzo.