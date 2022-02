OPPO Find X5 Pro tutto svelato prima della presentazione

Mentre Oppo annuncia la disponibilità del nuovo smartwatch Watch Free, emerge in rete un identikit praticamente completo di quello che sarà il prossimo smartphone top di gamma del costruttore Oppo Find X5 Pro, tutto questo prima della presentazione ufficiale.

Come accennato dalla fuga di notizie precedente, WinFuture indica che Find X5 Pro sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1. Accanto alla CPU top di gamma dovrebbero presenziare un chip grafico Qualcomm Adreno 730, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si ritiene anche che il dispositivo abbia un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 3.216 x 1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il terminale potrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh, oltre ad avere capacità di ricarica rapida da 80 W.

A livello multimediale il dispositivo godrà di una fotocamera frontale da 32 MP, mentre sul retro sono presenti tre sensori della fotocamera: una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera grandangolare da 50 MP e una teleobiettivo da 13 MP.

Le anticipazioni sono così precise che riferiscono anche della scritta di testo stampigliata in prossimità della fotocamera posteriore del terminale, dove viene riportata la dicitura “Powered by MariSilicon X”, riferendosi alla NPU interna di Oppo utilizzata per l’elaborazione delle immagini. Ciò conferma le voci del mese scorso, che mostravano la menzionata dicitura MariSilicon X nelle impostazioni del dispositivo.

Le informazioni sui prezzi non sono ancora state confermate, ma si prevede un listino di oltre 1.200 euro, come il suo predecessore, Find X3 Pro, Oppo Find X5 Pro dovrebbe essere disponibile in Europa, nelle colorazioni nera e bianca.

Nelle scorse ore Oppo ha annunciato la disponibilità di Watch Free, indossabile che monitora salute, benessere, sport e offre un sistema di monitoraggio del sonno professionale. Pet tutte le novità sul mondo OPPO si parte direttamente da questo indirizzo.