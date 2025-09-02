OPPO Reno14 Series coglie l’attimo con foto AI e design originale

OPPO ha svelato la nuova serie Reno14, composta dai modelli Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G. Si tratta dei nuovi smartphone che puntano su intelligenza artificiale, funzioni fotografiche innovative e un design originale battezzato “mermaidcore”.

L’azienda ha scelto di lanciare i dispositivi in Italia con un evento che ha visto la collaborazione con Toiletpaper, collettivo artistico noto per i suoi lavori fuori dagli schemi. La Reno14 Series si presenta con finiture cangianti ispirate al mare, realizzate tramite una tecnica proprietaria che prevede molteplici fasi di lavorazione. La scocca del modello 5G è realizzata in vetro monoblocco, con cornice in alluminio per una maggiore resistenza.

Tutta la gamma ha ricevuto le certificazioni IP66, IP68 e IP69, a conferma della resistenza a polvere e acqua, e presenta porte USB con trattamento anticorrosione. I display sono AMOLED, con bordi ridotti, che restano reattivi anche con mani bagnate o guanti indossati.

OPPO RENO 14 5G

Caratteristiche fotografiche

Al centro dell’esperienza Reno14 c’è la nuova tecnologia AI Flash Photography. Reno14 5G offre un sistema di illuminazione a tre flash: due per principale e ultra-grandangolare, uno dedicato al teleobiettivo, per risultati superiori in condizioni di scarsa luminosità e durante lo zoom. I modelli Reno14 F & FS 5G includono invece un doppio flash migliorato rispetto alla generazione precedente.

Su tutta la serie sono presenti funzioni fotografiche aggiuntive guidate da intelligenza artificiale: modalità Livephoto 2.0 con doppia esposizione, editor AI che corregge proporzioni e nitidezza, strumenti per il ritocco e la cancellazione di elementi indesiderati nelle foto, oltre a video 4K HDR con gestione dinamica dei colori.

Non mancano funzioni AI dedicate alla produttività su tutta la serie Reno14 con una interfaccia aggiornata e l’ultima versione di ColorOS, basata su Android 15, così da garantire fluidità e aggiornamenti di sistema prolungati per tutti i modelli.

La batteria da 6.000 mAh e la ricarica rapida SUPERVOOC contribuiscono a un’autonomia elevata, mentre il sistema di raffreddamento permette sessioni di gaming stabili anche sotto stress.

Il Reno14 5G integra il chip MediaTek Dimensity 8350, realizzato con processo produttivo a 4nm e sviluppato in collaborazione tra OPPO e MediaTek per garantire ottimizzazione e prestazioni su misura. Questo processore è dotato di otto core: quattro Cortex-A715 ad alte prestazioni e quattro Cortex-A510 a elevata efficienza, con una frequenza massima di 3,35 GHz.

La gestione della grafica è affidata alla GPU Mali-G615 a sei core, che garantisce una diminuzione dei consumi del 55% e un incremento delle prestazioni di picco del 60%. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il processore dedicato NPU 780 introduce un motore di AI generativa che incrementa le capacità di calcolo fino a 3,3 volte rispetto alla generazione precedente.

OPPO reno 14F 5G

OPPO RENO FS 5G

Prezzi e disponibilità

La Reno14 Series arriva in Italia in diverse configurazioni di memoria e colorazioni, tutte disponibili su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori. Il Reno14 5G (12+512GB) è proposto a 599,99 euro, il Reno14 FS 5G (12+512GB) a 449,99 euro, mentre il Reno14 F 5G (8+256GB) è in vendita a 379,99 euro.

I terminali e dispositivi Oppo sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutte le notizie sull’universo Android da questa pagina di macitynet.