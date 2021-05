Oprah e il principe Harry arrivano su Apple TV+ il 21 maggio

Apple ha annunciato oggi che “The Me You Can’t See”, una serie di documentari sulla salute mentale di Oprah Winfrey e del principe Harry, sarà presentata in anteprima il 21 maggio su Apple TV+.

Nella serie, Apple afferma che Oprah Winfrey e il principe Harry ospitano discussioni sulla salute mentale e il benessere emotivo con cantanti, atleti e altri ospiti, mentre si aprono sui loro viaggi e sulle loro lotte per la salute mentale.

Con ospiti di alto profilo, insieme a una vasta gamma di persone provenienti da tutto il mondo che vivono con le sfide dei problemi di salute mentale e affrontano il loro benessere emotivo, la serie trascende la cultura, l’età, il sesso e lo stato socioeconomico per destigmatizzare un argomento altamente frainteso e dare speranza agli spettatori che imparano a non essere soli. I produttori hanno collaborato con 14 esperti e organizzazioni accreditate in tutto il mondo per aiutare a far luce sui diversi percorsi di trattamento.

I partecipanti alla serie includono Lady Gaga, Glenn Close, il giocatore dei San Antonio Spurs DeMar DeRozan, il giocatore dei Phoenix Suns Langston Galloway, il difensore della salute mentale e relatore Zak Williams, la pugilessa olimpionica Virginia “Ginny” Fuchs, il famoso chef Rashad Armstead e altri ancora. Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Oprah e dal principe Harry tradotte in italiano. Questo il commento schietto di Oprah Winfrey:

Ora più che mai, c’è un bisogno immediato di sostituire la vergogna che circonda la salute mentale con saggezza, compassione e onestà. La nostra serie mira a innescare quella conversazione globale

Questo, invece, il commendo del principe Harry:

Siamo nati in vite diverse, cresciuti in ambienti diversi e, di conseguenza, siamo esposti a esperienze diverse. Ma la nostra esperienza condivisa è che siamo tutti umani. La maggior parte di noi porta con sé una qualche forma di trauma irrisolto, perdita o dolore, che si sente – ed è – molto personale. Eppure l’anno scorso ci ha mostrato che siamo tutti insieme in questo, e la mia speranza è che questa serie mostrerà che c’è potere nella vulnerabilità, connessione nell’empatia e forza nell’onestà.

Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.