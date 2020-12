Oral-B iO 7n, lo spazzolino con AI connesso ad iPhone è in sconto per poco

Se volete comprare uno dei migliori spazzolini elettrici Smart attualmente in circolazione, non fatevi sfuggire l’offerta su Oral-B iO 7n, attualmente in sconto su Amazon a 159,99 euro spedizione inclusa.

Al CES 2020 dello scorso gennaio avevamo avvistato la versione 8n, elogiandone le tecnologie perché promette di «Pulire i denti meglio dell’uomo». Le uniche differenze con la 7n in promozione risiedono nel display monocromatico (sulla 8n è a colori), nella disponibilità cromatica (il 7n c’è solo bianco, l’8n è venduto anche in nero e viola) e nelle modalità di pulizia, che sono sei nella versione 8n e cinque in quella 7n. Oltre a quella per la pulizia quotidiana, quella intensa, quella dedicata allo sbiancamento e quella per la cura delle gengive, sull’8n ci sono le varianti sensibile e super-sensibile, mentre sul 7n in promozione c’è solo una modalità che l’azienda chiama “delicata”.

Ad ogni modo questo spazzolino utilizza come gli altri «Movimenti oscillanti e rotanti» insieme a delle micro-vibrazioni per raggiungere e pulire efficacemente ogni angolo. Tutto questo però si combina ad un innovativo «Linear magnetic drive» che controlla tutti questi movimenti insieme a un sensore di pressione che analizza la forza di spazzolatura per fornire un feedback immediato sulla migliore gestione della fase di pulizia soprattutto per preservare smalto e gengive.

Oral-B iO si affida inoltre a delle nuove tecnologie che, attraverso il collegamento Bluetooth con lo smartphone e la gestione tramite l’app iO, permettono di eseguire un monitoraggio costante di tutta la fase di spazzolatura e al contempo mostrare le istruzioni per migliorare di pari passo la pulizia dentale. Se non ci si vuole lavare i denti con una mano mentre nell’altra si impugna lo smartphone, in alternativa è possibile seguire le istruzioni attraverso il display integrato nel manico, utilizzabile anche per attivare una delle sette diverse modalità di spazzolatura disponibili.

Grazie al sensore di pressione integrato, come nei modelli precedenti, Oral-B iO è capace di avvisare l’utente quando sta applicando troppa forza: una luce rossa si accende nel manico dello spazzolino e una faccia triste è mostrata sullo schermo del telefono. Quando la pressione viene alleggerita la luce sul manico diventa verde mentre l’immagine del viso sul telefono torna a sorridere. Dentro lo spazzolino c’è anche un nuovo motore magnetico diretto, privo di frizione, una soluzione che permette di distribuire meglio e in modo più efficiente l’energia fino alle punte delle setole, offrendo una spazzolatura più morbida e anche più silenziosa.

Secondo i dati riportati da Oral-B, dopo una settimana di utilizzo di Oral-B iO, la salute delle gengive migliora del 100% e la placca rimossa è del 600% superiore a quella che si riuscirebbe invece a eliminare con uno spazzolino tradizionale. Nei test l’83% delle persone con gengivite ha inoltre risolto completamente l’infiammazione.

Normalmente costa 249 euro ma come dicevamo, per poche ore si può comprare in offerta su Amazon. Lo sconto è pari al 36%, il che significa che si risparmiano circa 89 euro: il prezzo è di 159,99 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.

Non finisce qui

Se tutta questa tecnologia non vi serve ma siete comunque alla ricerca di un buono spazzolino da denti elettrico vi segnaliamo altre due promozioni attualmente in corso.

Una è sullo Smart 4 di Oral-B. Si collega all’app Oral-B sullo smartphone per guidare l’utente con suggerimenti in tempo reale e consentire di spazzolare al meglio i denti. Rimuove fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale ed agisce sulle macchie superficiali eliminandole. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento, riduce la velocità di rotazione e avvisa quando si sta spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

Con tre modalità di pulizia, anziché 100 euro si compra in sconto a 59,99 euro spedizione inclusa.

La seconda offerta è attiva su Oral-B Pro 2, la versione più basilare attualmente in commercio. Il sistema integrato aiuta l’utente a spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti. Inoltre, offre un avviso ogni 30 secondi, in modo tale da sapere sempre quando è il momento di passare all’area successiva.

Ha una sola modalità di pulizia: di solito costa 80 euro ma con l’offerta attualmente in corso si porta a casa per 41,99 euro spedizione compresa.

Un’ultima cosa

Per finire, vi ricordiamo che potete sempre dare un’occhiata a tutte le offerte Oral-B attive fino al 24 dicembre. Oltre ad altri modelli in sconto, sono in promozione anche alcuni set di testine di ricambio compatibili con tutti gli spazzolini di Oral-B, compresi i tre dell’offerta segnalata in questo articolo. Potete scoprire tutte le offerte cliccando qui.