Pronti per il settimo episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Il settimo episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile da venerdì 7 ottobre su Prime Video. Incluso nell’abbonamento Prime, sarà visibile già dalle prime ore del mattino.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sugli schermi di casa le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porta gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

La settima puntata fornirà agli spettatori tante trame da seguire: i sopravvissuti a un cataclisma provano a mettersi in salvo, i Pelopiedi si trovano faccia a faccia con il male, mentre Durin è combattuto tra amicizia e dovere e Adar considera la possibilità di un nuovo nome.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque

