Micro SSD Esterno 512 GB, solo 39,59€ su Amazon

Con un prezzo finale di soli 39,59€ su Amazon grazie al coupon sconto del 34% (codice ZSCI52SU), l’SSD esterno ORICO da 512 GB è un vero affare: offre prestazioni elevate e una portabilità eccezionale, costando meno di una chiavetta di pari capacità. Un’occasione perfetta per chi cerca velocità, spazio e compatibilità al giusto prezzo.

Alta velocità, prestazioni top

Questo SSD raggiunge fino a 2000 MB/s in lettura, accelerando enormemente operazioni come trasferimenti di file pesanti, editing video o backup rapidi. È importante notare che questa velocità si raggiunge solo con dispositivi compatibili con l’interfaccia USB 3.2 Gen2x2, ma anche su porte standard garantisce performance più che soddisfacenti per l’uso quotidiano.

Piccolo, leggero e sempre pronto

Con appena 66 x 38 x 12,6 mm di dimensioni e solo 18 grammi di peso, il case in plastica è pensato per entrare ovunque: in tasca, in una borsa o persino in un portachiavi. L’aspetto sportivo e il design sottile lo rendono ideale per chi si muove spesso tra lavoro, università e viaggi. E rispetto a molti SSD in metallo, è ancora più leggero e discreto.

Spazio per tutto, compatibile con tutto

La versione da 512 GB è perfetta per archiviare documenti, progetti, contenuti multimediali e backup di dispositivi mobili. Ma ORICO offre anche tagli più capienti, fino a 4 TB, per esigenze ancora più complesse. Il cavo incluso USB-C 2 in 1 permette di collegarlo facilmente a PC, Mac, tablet, smartphone e console, sia con porte USB-A che USB-C.

Sicuro, stabile, conveniente

Durante l’uso, l’SSD ORICO ottimizza automaticamente le condizioni di trasmissione per garantire massima stabilità e protezione dei dati, senza perdite o interruzioni. Il tutto con un prezzo che non ha concorrenti: da 59,99€ si scende a

39,59€ su Amazon, con un rapporto qualità/prezzo difficile da battere. Basta applicare il codice che trovate in pagina