Quasi un italiano su tre sceglie il fotovoltaico per tutelare l’ambiente

Risparmiare sì, ma non solo: per quasi un italiano su tre, passare al fotovoltaico significa anche fare la propria parte per l’ambiente. A rivelarlo è una ricerca del Centro Studi Otovo, che fotografa le reali motivazioni di chi sceglie di investire nell’energia solare.

L’indagine ha coinvolto sia persone che hanno già adottato il fotovoltaico sia potenziali acquirenti e svela, infatti, che tra i primi il 42% ha deciso di passare al solare per tagliare i costi in bolletta, ma è ben il 29% a dichiarare che la propria scelta è dovuta alla maggiore sostenibilità assicurata da un impianto di energia rinnovabile.

Tra le rimanenti motivazioni si distinguono il desiderio di aumentare il valore della propria abitazione, che viene indicato dal 16% dei rispondenti, e l’intento di utilizzare gli incentivi previsti per il fotovoltaico, scelto dall’11%, mentre il restante 2% ha preso questa decisione per altre ragioni.

Questi numeri confermano una crescente sensibilità ambientale tra gli italiani, per quanto rimangano ancora alcune barriere nel tradurre questa consapevolezza in azioni concrete. Tra coloro che sono interessati al fotovoltaico, ma non hanno ancora acquistato un impianto, il 34% dei rispondenti menziona l’investimento iniziale come elemento da considerare, seguito dal 28% che vuole approfondire maggiormente le prestazioni, dal 13% che ritiene di non essere ancora sufficientemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e dall’11% che sottolinea che si tratta di un investimento che richiede un impegno a lungo termine.

Alla stessa fascia di potenziali acquirenti è stato anche chiesto quanto sia importante la sostenibilità nella decisione di adottare il solare: il 36% ha risposto “molto”, il 24% “estremamente” e il 23% “abbastanza”. Solo l’11% lo considera “relativamente” importante e appena il 6% dichiara di non ritenere l’ambiente un fattore rilevante nella scelta, a conferma di quanto la sensibilità ambientale sia nel nostro Paese sempre più diffusa.

“La scelta di investire nel fotovoltaico, che assicura risparmi consistenti in bolletta e permette di dare un contributo tangibile alla causa ambientale, viene valutata con attenzione da un pubblico sempre più ampio”, commenta Giorgio Arcangeli, Managing Director Italia e Polonia di Otovo,

“Ne è una prova anche il successo del Reddito Energetico Nazionale: i fondi destinati al Sud e alle Isole sono terminati, infatti, in pochissimo tempo e quelli per il resto d’Italia si stanno rapidamente esaurendo. È un segnale chiaro di quanto l’interesse per il solare sia ormai ampio e trasversale, anche tra le famiglie che finora avevano rinunciato a causa dei costi iniziali, ma che riconoscono i benefici concreti delle energie rinnovabili”.