ORICO VS10 alloggia Mac Mini M4 in verticale e porte aggiuntive e SSD

Vi abbiamo già elencato diversi hub e soluzioni per facilitare l’accesso al tasto On/Off del nuovo Mac Mini M4, e il dispositivo ORICO VS10 che vi segnaliamo oggi addirittura offre entrambe le cose.

Si tratta infatti di un sostegno verticale per mini PC – volendo anche Windows, Linux o Mac Mini di generazioni precedenti – che aggiunge porte e ingressi al computer e al contempo, se si utilizza col nuovo Mac Mini M4, permette anche di cliccare molto più facilmente lo scomodo tasto di accensione posto sul fondo.

Si tratta di una soluzione molto interessante anche perché, dato l’orientamento del computer, permette anche di recuperare il 45% di spazio normalmente occupato sulla scrivania dal computer posto nella sua naturale posizione. Perciò è particolarmente consigliata per quelle scrivanie già ingombre di altre cose e dove un mini PC faticherebbe a trovare posto.

E poi come dicevamo permette di espandere le porte e gli ingressi del computer, il che con il Mac Mini M4 è particolarmente importante visto che le versioni in commercio offrono soltanto 2 o 4 porte USB-C.

Qui invece, collegandosi ad una sola di queste, si ottiene poi l’accesso a:

2x USB-A 5 Gbps;

5 Gbps; 1x USB-A 10 Gbps;

1x USB-C 10 Gbps;

10 Gbps; 1x slot scheda SD 3.0;

3.0; 1x slot scheda microSD 3.0;

3.0; 1x HDMI 2.0 supporto fino 4K @ 60 Hz;

2.0 supporto fino 4K @ 60 Hz; 1x Ethernet RJ45 1000 Mbps;

RJ45 1000 Mbps; 1x USB-C IN 10 Gbps (per il collegamento al computer);

10 Gbps (per il collegamento al computer); 1x USB-C PD 100W (per l’eventuale alimentazione pass-through del computer).

In aggiunta, sul fondo, è presente uno slot per dischi SSD M.2 NVMe/SATA che supporta memorie di dimensione 2280 fino a 8 TB, diventando quindi anche una pratica soluzione per espandere la memoria del Mac Mini M4 specie per chi ha acquistato quello con soli 256 GB di capacità. In questo contesto infatti, date anche le specifiche non di primissimo livello, potrebbe fare la differenza ad esempio per chi intende usare un SSD per il backup oppure per archiviare la musica da ascoltare senza occupare spazio sul computer.

In definitiva con un accessorio del genere mettete il Mac Mini M4 in verticale per risparmiare spazio sulla scrivania e al contempo raggiungete molto più facilmente il tasto di accensione, espandete le porte e, con un SSD 2280, anche lo spazio di archiviazione.

Dove comprare

Questo prodotto costa 129,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

