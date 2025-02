Dreame svela AirStyle Pro e l’aspirapolvere H15 Pro

Pubblicità

Dreame svela due dispositivi, uno per il mondo dello styling e uno per la pulizia domestica: da un lato AirStyle Pro, lo strumento 7-in-1 per avere un salone di bellezza direttamente a casa, dall’altro il nuovo aspirapolvere wet & dry H15 Pro, dotato di braccio robotico AI, il primo nel settore.

Dreame AirStyle Pro

Si tratta di un dispositivo 7-in-1 per avere un look sempre impeccabile. È progettato sia per gli appassionati di bellezza, sia per i professionisti. Tra le diverse funzioni proposte quella di asciugatura rapida, che permette di asciugare i capelli in brevissimo tempo senza seccarli.

Ancora, il dispositivo propone due coni auto-wrap, che permettono di arricciare i capelli in entrambe le direzioni, mentre l’accessorio anti-crespo elimina l’effetto crespo grazie a un flusso d’aria lineare.

Il kit include anche due spazzole liscianti: una spazzola morbida per capelli fini e cuoio capelluto sensibile e una spazzola rigida per capelli più spessi, mentre la spazzola volumizzante rotonda serve ad aggiungere volume istantaneo con una sola passata.

Il cuore pulsante è un motore da 110.000 giri al minuto, che genera un flusso d’aria ad alta velocità, garantendo un’asciugatura rapida e uno styling ultra-preciso. Le uscite d’aria posizionate a 360°, spiega il produttore, assicurano che ogni ciocca riceva un flusso uniforme.

Prezzo e Disponibilità

L’AirStyle Pro è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 349 €, acquistabile anche su Amazon.

Aspirapolvere Dreame H15 Pro

H15 Pro è, invece, l’aspirapolvere che si distingue per il braccio robotico AI e la tecnologia GapFre AI DescendReach che serve ad eliminare i 2 cm di bordo che solitamente risultano inaccessibili agli aspirapolvere tradizionali.

Tra le sue caratteristiche principali la potenza d’aspirazione di 21.000Pa, che rimuove facilmente liquidi, polvere e sporco ostinato, perfino sotto i mobili bassi fino a 14 cm di altezza.

Il sistema TangleCut previene l’aggrovigliamento dei capelli sulle spazzole, mentre il risciacquo con acqua pulita mantiene il rullo sempre impeccabile. Tra le altre funzioni quella chiamata ThermoTub, che assicura il lavaggio delle spazzole con acqua calda a 100°C per autopulizia profonda e igienizzante.

Grazie alla batteria (6 x 5.000mAh), H15 Pro garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità silenziosa, coprendo superfici fino a 400m² con una sola carica. Grazie all’app Dreamehome è possibile personalizzare le impostazioni di pulizia, programmare gli interventi e ricevere notifiche in tempo reale, per una gestione smart e completa.

Disponibilità e Offerta Speciale

Dreame H15 Pro è acquistabile al prezzo consigliato di 699€ anche su Amazon. Inoltre, dal 17 al 23 febbraio 2025, sarà disponibile una promozione esclusiva con uno sconto di 100€ per tutti gli utenti.