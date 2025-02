Le Tesla proteggono i passeggeri con il radar nell’abitacolo

Pubblicità

Finora per rilevare la presenza a bordo Tesla si è affidata ai sensori nei sedili e anche alla fotocamera che monitora il guidatore: ora con un aggiornamento software il costruttore ha attivato per la prima volta il radar nell’abitacolo, a volte indicato anche come radar 4D, in grado di aumentare la sicurezza dei passeggeri sia in viaggio che nelle soste.

Sfruttando la tecnologia a onde radio millimetriche, il radar 4D non solo è in grado di rilevare la presenza di oggetti e persone a bordo, ma offre anche misurazioni precise che permettono al sistema di distinguere se il passeggero è un adulto, un bambino, o un animale domestico.

Per il momento l’aggiornamento riguarda le Tesla Model Y modello 2022 e successive, mentre il manuale precisa che “Il radar in cabina supporta determinate funzionalità del veicolo e di sicurezza, come il rilevamento dell’occupazione per il sedile del passeggero anteriore”.

I dati raccolti dal radar vengono impiegati per regolare l’attivazione degli airbag in caso di collisione, sia per massimizzare la protezione in base all’urto che evitando di aprire o ritardando alcuni airbag.

Ma le funzioni del radar 4D si spingono oltre e verranno sfruttate con prossimi aggiornamenti. Per esempio il sistema potrà rilevare anche il battito cardiaco e le funzioni saranno ampliate anche ai sedili posteriori, inclusi avvisi e precauzioni per animali e bimbi dimenticati in auto.

Ad anticipare le funzioni di sicurezza per bimbi e animali a bordo grazie al radar è Emmanuel Lamacchia, Program Manager di Model Y in una intervista concessa a Tesla Owners Silicon Valley, di cui riportiamo il video in questo articolo.

Con il futuro aggiornamento in arrivo nel terzo trimestre di quest’anno il sistema avviserà i proprietari dell’auto con messaggi e notifiche, attiverà l’impianto di climatizzazione o abbasserà i finestrini e potrà persino chiamare i soccorsi.

Il rilevamento tramite radar dei passeggeri anteriori è attivato su Model Y 2022 e più recenti, ma è molto probabile che sarà esteso anche a Model 3 e Model X oltre che su Cybertruck, anche se quest’ultimo difficilmente sarà approvato per la circolazione in Europa.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.