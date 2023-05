Oscal PowerMax 700 è la stazione energetica definitiva

Oscal sta per lanciare sul mercato la sua prima centrale elettrica portatile: si chiama PowerMax 700 ed è progettata per fornire una fonte di alimentazione conveniente, veloce, pulita e sicura in svariate situazioni.

L’idea è quella di offrire una soluzione di backup in caso di interruzione elettrica domestica, sia per avere a disposizione energia per attività all’aperto come campeggio ed escursioni, ma anche per alimentare attrezzature di pronto soccorso in caso di calamità naturali come terremoti, inondazioni, incendi e via dicendo.

Com’è fatta

Oscal PowerMax 700 è realizzata in modo ecologico: la scocca esterna infatti è costruita in PC+ABS mentre l’involucro della batteria presenta una struttura in acciaio nichelato certificato RoSH.

Pesa soltanto 7,5 chili, nonostante monti un inverter a onda sinusoidale pura con due prese CA da 700 Watt e una potenza di picco di 1.200 Watt, con una capacità dichiarata di 666 Wh. E sempre parlando di portabilità, occupa un volume di circa 31 x 25 x 19 centimetri e mette a disposizione una maniglia rinforzata e una base antiscivolo in gomma che ne facilitano il trasporto e il posizionamento nei più svariati contesti.

Questa centrale elettrica può benissimo alimentare un mini frigo per mezza giornata oppure può ricaricare una fotocamera 35 volte consecutive prima di scaricarsi.

L’utente ha a disposizione il Battery Management System tramite cui poter monitorare e gestire in modo intelligente le prestazioni delle batterie e far sì che vengano caricate o scaricate entro certi limiti di sicurezza, al contempo proteggendole da eventuali danni e prolungandone la durata.

A tal proposito c’è anche un regolatore di temperatura intelligente che garantisce l’assenza di esplosioni o incendi durante l’uso, mentre per le macchine CPAP usate in caso di emergenza c’è la modalità Non-Stop in modo da assicurare l’erogazione continua di energia.

Ricarica rapida e flessibile

Oscal PowerMax 700 supporta fino a 150 Watt in ingresso (anche tramite pannello solare) e c’è la ricarica rapida USB-C da 65 Watt con Power Delivery, in modo da poter scegliere come ricaricare le batterie in base al contesto.

Mentre per quanto riguarda le uscite, c’è un pad di ricarica wireless da 15 Watt sulla parte superiore con cui poter ricaricare telefoni e auricolari senza dover collegare alcun cavo. Ci sono poi due prese CA da 700 Watt per mini bollitori, frigo, fornelli e via dicendo, e altre due uscite CC per speaker, fotocamere, droni, computer, eccetera.

Infine ci sono quattro USB-A, due USB-C e una terza USB-C bidirezionale per smartphone, proiettori, lampade e altro ancora, che eroga fino a 100 Watt e può quindi caricare un laptop da 50 Wh da zero all’80% in appena mezz’ora.

Essendo alimentato a batteria, a differenza dei generatori a gas che si lasciano dietro rumore e fumo, è assolutamente silenzioso. C’è uno schermo LCD a caratteri grandi che offre un rapido accesso alle sue funzioni e alle informazioni essenziali con un alta leggibilità e una luce LED che oltre far luce in un click al momento del bisogno può anche lampeggiare segnalando l’SOS in Codice Morse in caso di emergenza.

Prezzo e disponibilità

Fino al 21 maggio Oscal PowerMax 700 viene scontato del 60% su Amazon, quindi costerà soltanto 279,99 € fino a esaurimento scorte.