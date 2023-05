Come iPhone, iPad e Mac ricreano la tua voce in 15 minuti con AI

Tra le funzioni di accessibilità anticipate da Apple Live Speech e Personal Voice per ricreare la voce dell’utente su iPhone, iPad e Mac sono quelle che hanno attirato maggiormente l’attenzione.

Nel momento in cui scriviamo la società non ha ancora annunciato i nomi in italiano di queste nuove funzioni. Arriveranno su iPhone, iPad e Mac con le prossime versioni di iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 che saranno presentate per la prima volta alla conferenza WWDC 2023 che inizia il 5 giugno.

Vale la pena osservare più da vicino come funzionano Personal Voice e Live Speech perché offriranno funzionalità innovative su smartphone.

Questo significa che gli utenti con disabilità potranno comunicare senza dover ricorrere obbligatoriamente a dispositivi hardware e software dedicati molto più costosi. Allo stesso tempo si tratta di tecnologie e funzioni che possono tornare utili a qualsiasi utente, con o senza disabilità

Come funziona Personal Voice

La possibilità per iPhone, iPad e Mac di ricreare la voce dell’utente sfrutta tecnologie AI in particolare di apprendimento automatico. All’avvio l’utente è invitato a leggere ad alta voce messaggi di testo casuale, fino ad arrivare a registrare 15 minuti di audio.

A questo punto Personal Audio ricrea un modello della voce dell’utente che in grado di pronunciare qualsiasi parola e frase di testo digitato a mano. Inizialmente sarà disponibile solo in lingua inglese, ma è garantito che Apple lo renderà disponibile in molte altre lingue non appena possibile.

Vale la pena notare che modelli AI vocali simili proposti dai concorrenti disponibili a tutti online aprono la strada a pericolose truffe e creazione incontrollata di falsi, deep fake, indistinguibili dal reale. Al contrario la soluzione di Apple è completamente sicura perché Personal Voice sfrutta algoritmi e potenza di calcolo esclusivamente del dispositivo dell’utente. I dati e il modello vocale non lasciano mai iPhone, iPad e Mac.

Come funziona Live Speech

Una volta che con Personal Voice l’utente ha creato un modello della propria voce, lo potrà utilizzare per telefonare, chattare e anche nelle conversazioni dal vivo grazie a Live Speech.

Con questa funzione l’utente scrive ciò che desidera dire e iPhone, iPad e Mac lo pronunciano con il modello vocale personale dell’utente. È possibile preparare frasi di uso comune, saluti e quello che si desidera da richiamare rapidamente all’occorrenza.

Live Speech si potrà usare nelle chiamate telefoniche, nelle chiamate audio FaceTime ma anche nelle conversazioni dal vivo in persona.

L’elenco completo e la descrizione delle nuove funzioni di accessibilità Apple in arrivo su iPhone, iPad e Mac è in questo articolo. Un ulteriore approfondimento è disponibile qui. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessibilità sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web.