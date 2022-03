Otoscopio in offerta con il 56% di sconto: solo 22,18 euro

Uno strumento davvero utile per prendersi cura della propria salute. Questo otoscopio è in offerta con uno sconto del 56%, e si acquista direttamente a questo indirizzo a 22,18 euro.

Ultra sottile, con il suo spessore di appena 3,9 mm, si tratta di uno strumento particolarmente utile per controllare il proprio orecchio, adatto a diverse dimensioni del condotto uditivo. La parte finale è in morbido silicone, e ha un angolo di inclinazione appropriato, che permette di pulire il condotto uditivo senza il rischio di graffiarlo.

Riesce a mantenere una temperatura costante, che può essere regolata a proprio piacimento, e gode di un design ergonomico, comodo da tenere in mano e da trasportare. Al suo interno una batterie agli litio di incorporata da 200 mAh, così da offrire un’autonomia molto elevata, per un tempo di utilizzo altrettanto importante di 70 minuti.

L’otoscopio in questione può essere anche utilizzato per controllare i denti, la cavità nasale, la gola, la radice del cuoio capelluto e altre parti del corpo, il tutto con una trasmissioni di immagini a 20 fps, più che sufficienti certamente per controllare con cura e attenzione le diverse parti del corpo interessate.

All’interno della confezione, oltre all’otoscopio, anche una serie di strumenti utili pere la pulizia del condotto uditivo, oltre ad un cavo per la ricarica dell’otoscopio. Solitamente ha un costo di circa 50 euro, ma al momento si può acquistare a 22,18 euro, con un risparmio netto del 56%. Clicca qui per acquistare.