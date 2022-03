Dyson Zone sono le prime cuffie Hi-Fi che purificano l’aria

Dyson entra in un nuovo mercato annunciando le sue prime cuffie Dyson Zone: il primo dispositivo indossabile del celebre marchio di aspirapolvere è infatti allo stesso tempo una cuffia stereo che promette audio Hi-Fi e cancellazione del rumore, e un impianto completo di compressori e filtrazione che purifica l’aria respirata dall’utente che le indossa.

Il costruttore dichiara che Dyson Zone sono il risultato di un decennio di ricerca e sviluppo sulla qualità dell’aria, di fatto una versione miniaturizzata dei purificatori d’aria del costruttore. Questo senza contare l’esperienza trentennale nello studio del flusso d’aria, nella filtrazione, nei motori, acustica a cui si aggiungono ora anche ergonomia e audio. Per arrivare alla versione finale di Dyson Zone ci sono voluti 6 anni di ricerche e 500 prototipi.

I compressori – posizionati sui lati delle cuffie – aspirano l’aria esterna, che viene poi purificata attraverso dei filtri a doppio strato. Due flussi di aria puricata vengono poi proiettati attraverso la visiera verso naso e bocca.

Il design della visiera è stato progettato in modo che il flusso d’aria purificata sia il più vicino possibile a naso e bocca, così da evitare che venga contaminato da venti trasversali esterni. Dyson Zone offre un sistema audio ricco e immersivo e sollievo dal rumore cittadino indesiderato, grazie all’avanzata cancellazione attiva del rumore (ANC), alla bassa distorsione del suono e a una risposta in frequenza neutra per un audio ad alta fedeltà.

Superando i metodi di test standard, gli ingegneri Dyson hanno utilizzato un manichino battezzato Frank dotato di polmoni meccanici di grado medico e attrezzature di rilevamento. Il manichino ‘inala’ l’inquinamento, simulando il sistema di respirazione degli esseri umani all’interno di una camera controllata. Successivamente il livello di inquinamento viene misurato all’interno del naso e della gola per determinare l’efficacia di filtrazione di quelle particelle che altrimenti finirebbero nel polmone artificiale di Frank.

I compressori di precisione all’interno dei padiglioni direzionano il flusso d’aria attraverso i filtri a doppio strato, progettati in modo intelligente per adattarsi allo spazio limitato di una cuffia. Il filtro elettrostatico caricato negativamente cattura il 99% delle particelle inquinanti ultrafini fino a 0,1 micron, come gli allergeni e le particelle provenienti da fonti esterne come la polvere dei freni, la combustione industriale e dei cantieri in costruzione, mentre uno strato di carbonio arricchito di potassio cattura i gas inquinanti urbani come NO2, SO2 e O3.

Lo stesso approccio scientifico e di ricerca e sviluppo è stato applicato per audio ed ergonomia. L’audio è riprodotto da un sistema elettroacustico al neodimio ad alte prestazioni all’interno di ogni padiglione auricolare. Il costruttore promette un’ampia risposta in frequenza, un preciso bilanciamento sinistra-destra e una distorsione del suono significativamente al di sotto di ciò che può essere rilevato dall’orecchio umano, per offrire una riproduzione fedele dell’audio.

La forza di serraggio dell’archetto, il design, i materiali della visiera e dei padiglioni sono stati decisi studiando le geometrie della testa e del viso sempre diversi per ogni utente.Prendendo ispirazione dalla forma e dal design della sella di un cavallo, Dyson ZoneTM è progettato per distribuire il peso sui lati della testa, piuttosto che sulla parte superiore. Tipicamente la sella curva sopra la spina dorsale del cavallo, distribuendo il carico attraverso il contatto a sinistra e a destra. Lo stesso formato è stato usato per il cuscinetto centrale sull’archetto.

Le cuffie per la purificazione dell’aria Dyson Zone saranno disponibili online e presso i Dyson Demo Store dall’autunno 2022. È possibile registrarsi sul sito del costruttore per ricevere dettagli e aggiornamenti non appena saranno comunicati. Le date di disponibilità varieranno a seconda del Paese. Ulteriori specifiche di prodotto e maggiori dettagli sulle disponibilità verranno comunicati nei prossimi mesi.

Negli scorsi giorni Dyson ha annunciato il concorso James Dyson Award 2022 per studenti di ingegneria e design di prodotto: le iscrizioni sono già aperte. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Dyson sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.