Problema con watchOS 8.5, la ricarica rapida non funziona più

Pare ci sia un problema con watchOS 8.5: chi aggiorna il suo Apple Watch della Serie 7 non riesce più ad utilizzare la ricarica rapida. Apple non ha ancora commentato il fatto ma si tratta chiaramente di un bug e non di una scelta voluta, visto che in questo modo starebbe venendo meno una delle caratteristiche chiave del nuovo smartwatch, quella che – prometteva Apple mentre presentava il dispositivo – consente di raggiungere l’80% di ricarica in circa 45 minuti partendo da una batteria completamente scarica.

E infatti chi l’ha comprato poteva sfruttare il caricatore MagSafe di Apple con spina USB-C (ma non il MagSafe Duo, attenzione) collegato ad un alimentatore da almeno 5 Watt oppure la stazione di ricarica Belkin BoostCharge Pro per beneficiare di questo importante potenziamento al sistema di ricarica, almeno fino ad oggi, perché se l’orologio è stato aggiornato all’ultima versione 8.5 di watchOS, allora molto probabilmente la ricarica rapida non funzionerà più.

Questo almeno è quanto sostengono diversi utenti che, tramite forum e social, hanno raccontato la loro esperienza. Ad esempio uno di questi spiega che «da quando ho installato watchOS 8.5, il mio Apple Watch Serie 6 si carica solo al 49% durante tutta la notte. Ho provato a spegnere e riavviare. Non cambia niente. Spero che arrivi un aggiornamento (che risolva il bug). E’ molto frustrante».

Per me, la ricarica rapida dopo l’aggiornamento funziona solo dopo alcuni tentativi. Il primo fallisce sempre (sale solo del 2% dopo 15 minuti), ma staccando e riattaccando il cavo la ricarica rapida parte. Sfortunatamente non è possibile capire subito se è partita o meno, ma bisogna attendere un paio di minuti per verificare se c’è un qualche cambiamento: se la percentuale rimane la stessa, bisogna sganciare e riagganciare il cavo e riprovare.

C’è anche chi ha notato malfunzionamenti con caricatori di terze parti. Ad esempio, proprio del sopracitato Belkin BoostCharge Pro, un utente fa sapere che da quando ha aggiornato a watchOS 8.5 il caricatore non funziona più, come se il suo Apple Watch Serie 7 non venisse riconosciuto affatto: «considerando il panorama assolutamente desolato che è attualmente quello concernente la ricarica rapida di terze parti per la Serie 7, la rapidità con cui Apple rilascerà una soluzione per questo problema sarà fondamentale per Belkin e gli altri produttori che intendono preservare la fiducia dei propri clienti». Anche perché non è il primo problema alla ricarica di Apple Watch 7 che gli utenti devono sopportare.