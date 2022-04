Ottenere Apple Card? Questione di secondi nel nuovo spot di Apple

Cupertino vanta per Apple Card “un’esperienza cliente senza rivali” e nel 2021 è risultata la migliore carta di credito della sua categoria in uno studio sulla soddisfazione dei clienti di carte di credito realizzato da J.D. Power negli Stati Uniti.

Apple Card è per ora disponibile solo negli USA e in un nuovo spot la Mela evidenzia la facilità con la quale è possibile ottenere una linea di credito. Un utente amante delle barrette di cioccolato (da qui il nome dello spot), si accorge alla cassa di un supermercato di avere dimenticato il portafogli e quindi in pochi secondi attiva Apple Card.

Prima di ottenere la Apple Card, negli USA bisogna ottenere un punteggio di credito (credit score), un elemento che (almeno in teoria) rappresenta l’affidabilità creditizia di una persona. Questo punteggio viene assegnato in base a come una persona paga i conti e non solo quelli delle carte ma anche di bollette, prestiti, ecc. Evidentemente Apple sfrutta qualche algoritmo che consente di ottenere al volo il punteggio di credito dell’utente e concedere o meno l’Apple Card.

La stranezza dello spot è non tanto il protagonista che decide di attivare Apple Card al volo in fila alla cassa ma il fatto che non abbia inserito prima nel Wallet dell’iPhone altre sue carte.

L’anno scorso, Apple ha proseguito nella sua opera di promozione della trasparenza nel settore delle carte di credito con Apple Card Family, che offre la possibilità di usare “In famiglia’ per condividere un account Apple Card con altre cinque persone e “sviluppare insieme buone abitudini finanziarie”. Con Apple Card Family due persone possono condividere un’Apple Card cointestata e unire le proprie linee di credito per costruire credito insieme, in uguale misura. In questo nostro articolo trovate tutti i dettagli sul funzionamento di Apple Card.