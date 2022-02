OtterBox lancia la prima batteria MagSafe con ricarica passante

OtterBox sta ampliando il suo ventaglio di accessori MagSafe con quella che potrebbe essere la sua offerta più interessante: si tratta di una batteria magnetica da 5.000 mAh che offre la funzione passthrough MagSafe per la ricarica passante.

Il nuovo accessorio di unisce a una raccolta di custodie, supporti di ricarica e altri modi per sfruttare MagSafe con un dispositivo della serie iPhone 12 o 13. E’ il primo power bank MagSafe del marchio, e arriva con alcune nuove funzionalità che si distinguono dalla concorrenza.

Propone un fattore di forma portatile, con magneti interni che permettono di montarla magneticamente sul retro di iPhone 12 o 13. Purtroppo, però, come molte altre periferiche dello stesso genere, offre un’uscita solo a 7,5 W. E’ la norma quando si tratta di accessori terze parti.

OtterBox sta compensando questo compromesso con una funzionalità unica nel suo genere, e che non si ritrova su altri power bank MagSafe. Oltre a caricare un iPhone tramite MagSafe, infatti, il dispositivo può anche essere caricato a sua volta tramite MagSafe. Come mostrato in foto, è possibile collegare tramite magneti la batteria su un altro caricabatterie MagSafe, così da caricarle sia la power Bank che iPhone in contemporanea.

Non vi è alcuna menzione diretta delle velocità di ricarica che ci si può aspettare quando si ricarica la batteria in modalità wireless. Inoltre la batteria OtterBox mette a dispozione anche una porta USB-C a doppia direzione che può essere utilizzata per ricaricare la batteria stessa (a 20 W) o un altro dispositivo.

La nuova Power Bank MagSafe di OtterBox è già disponibile per l’acquisto: è disponibile sul sito ufficiale a 69,95 dollari, circa 61 euro, una delle soluzioni di terze parti più costose sul mercato. In futuro darà disponibile anche in versione bianca, mentre al momento è possibile acquistarla solo in nero. Trovate gli accessori OtterBox anche su Amazon, cliccando direttamente su questo link.

Negli scorsi giorni il costruttore ha avvisato di alcuni OtterBox difettosi: gli utenti che possiedono i modelli interessati possono ottenere la sostituzione gratuita: tutti i dettagli in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di OtterBox sono disponibili a partire da questa pagina.