Nissan Leaf 2022 con nuovo look e tecnologie di serie

Nissan LEAF si rifà il look: le linee esterne della vettura sono caratterizzate da nuovi dettagli stilistici che ne esaltano il carattere dinamico. I nuovi cerchi da 16” e 17”, con elementi di colore nero lucido, hanno un aspetto sportivo e premium. Rinnovato è anche il logo Nissan sui cerchi, sulla griglia frontale e sul posteriore.

Si arricchisce la gamma di colori esterni con due novità, già apprezzate su Qashqai e Ariya, si trattadi Universal Blue e Magnetic Blue. Le due nuove tonalità si aggiungono a quelle già disponibili per il MY21, di cui sei colori a tinta unita e cinque Two Tone. Disponibile con due diverse batterie e autonomia fino a 385 km (ciclo combinato WLTP), Nissan LEAF 2022 vanta svariate tecnologie di assistenza alla guida e connettività.

ProPILOT permette alla vettura di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di rallentare fino a fermarsi e ripartire in maniera autonoma, mentre la funzione e-Pedal permette di accelerare, decelerare e fermare la vettura utilizzando il solo pedale dell’acceleratore.

Il sistema di infotainment NissanConnect, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre funzioni di connettività e interazione con gli smartphone di guidatore e passeggeri. È inoltre possibile interagire da remoto con LEAF, ad esempio per regolare il climatizzatore qualche minuto prima di entrare in macchina, grazie all’app NissanConnect o tramite smart device come Amazon Alexa (dalla seconda metà del 2022).

Nissan LEAF 2022 si potrà ordinare a partire dal mese di aprile 2022, con prezzi a partire da 29.500 €. Il prezzo di listino base è di 32.200 € a cui è possibile detrarre 2.700 € grazie alla campagna sconto Nissan.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Nissan sono disponibili da qui. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.